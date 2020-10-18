Воскресенье, 18 Октября 2020 11:44

АрмИнфо.Армения продолжит предпринимать все необходимые меры для принуждения Азербайджана к миру и установлению режима прекращения огня, наряду с внедрением конкретных и действенных механизмов поддержания и контроля данного режима на местах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении.

В заявлении со ссылкой на Армию обороны Республики Арцах отмечается, что вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубым образом нарушили новое гуманитарное перемирие и 18 октября в 07:20, вслед за активным артиллерийским огнем, предприняли наступление на южном направлении с целью захвата выгодных позиций.

"Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня, достигнутую при личном содействии руководителя страны-сопредседателя Минской группой ОБСЕ, тем самым, показывая международному сообществу свое вероломную сущность, с которой мы имеем дело на протяжении десятилетий",- говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

Напомним, что вооруженные силы Азербайджана в ночь с 17 на 18 октября в очередной раз, нарушив достигнутые договоренности о гуманитарном перемирии, утром 18 октября возобновили боевые действия, особенно на южном направлении фронта. Следует также отметить, что очередное нарушение договоренности произошло после телефонного разговора глав МИД Азербайджана и Турции.