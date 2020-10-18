Воскресенье, 18 Октября 2020 11:35

АрмИнфо.Динамика по коронавирусу в Армении продолжает стремительно расти, демонстрируя рекордные показатели.

Только за минувшие сутки в Армении было выявлено 1694 новых случая заражения COVID-19, выздоровело 179 человек. Сообщается, что по положению на отчетную дату скончалось 14 человек в возрасте от 46 до 89 лет, у 13 из коих был диагностированы сопутствующие хронические

заболевания.

Всего, по положению на 11:00 18 октября в Армении подтверждено в общей сложности 64 694 случая заражения коронавирусом, из коих 48104 - выздоровели, 1081 - скончались. На данный момент фактическое лечение получают 15193 граждан. -