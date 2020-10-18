Воскресенье, 18 Октября 2020 10:49

АрмИнфо.По результатам миссии по установлению фактов, аппарат Защитника прав человека Арцаха обновил информацию о последствиях преступлений Азербайджана против мирного населения Арцаха с 27 сентября. Как передает аппарат Защитника прав человека , в общей сложности были убиты 36 мирных жителей, в том числе - 1 девочка, 7 женщин и 28 мужчин. Пострадали в общей сложности около 115 человек. Из них 95 получили серьезные травмы - 77 мужчин и 18 женщин.

С 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по более чем 130 гражданским поселениям в Республике Арцах, уничтожив или повредив многочисленные объекты инфраструктуры и частную собственность. В частности, серьезно пострадали более 7800 объектов частной недвижимости, более 720 автомобилей, около 1310 объектов инфраструктуры и промышленности