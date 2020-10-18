Воскресенье, 18 Октября 2020 10:45

АрмИнфо.В Ереване начала действовать инициатива, согласно которой добровольцы помогают в обеспечении едой арцахских семей. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, желающие принять участие в инициативе могут связаться с Мелине по номеру 077601929.

Отметим, что в результате агрессии со стороны Азербайджана многие семьи - старики и женщины с детьми покинули Карабах, а мужчины остались защищать свою родину.