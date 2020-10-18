Воскресенье, 18 Октября 2020 10:10

АрмИнфо.На южном направлении фронта подразделения Армии обороны Карабаха подбили 4 танка. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Согласно ее записи, на арцахско-азербайджанской линии противостояния, противник применяет в большом количестве беспилотные летательные аппараты и артиллерию.

Напомним, что, несмотря на договоренность о гуманитарном прекращении огня с 00:00, 18 сентября противник в очередной раз нарушил перемирие. В северном направлении с 00:04 до 02:45 велся артиллерийский огонь, в южном направлении с 02:20 до 02:45 не прeкращался ракетный обстрел. С 07:20, с использованием артиллерии?ского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиции?. Обе стороны несут потери.