Воскресенье, 18 Октября 2020 08:05

АрмИнфо.Несмотря на договоренность о гуманитарном прекращении огня с 00:00 18 сентября противник в очередной раз нарушил перемирие, заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook

В северном направлении с 00:04 до 02:45 велся артиллерийский огонь, в южном направлении с 02:20 до 02:45 не прeкращался ракетный обстрел.

С 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище ) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери.

Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.

Отметим, что Республика Армения и Республика Азербайджан накануне договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18-го октября.

Данное решение было принято следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-ого октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-ого октября 2020 г. и в соответствии с Московским заявлением от 10-ого октября 2020 г.