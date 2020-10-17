|Степанакерт подтверждает готовность соблюдать условия прекращения огня в гуманитарных целях на взаимной основе
|Два города Франции признали независимость Арцаха
|Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии с 00:00 часов 18-го октября
|Губернатор: На территории Гегаркуникской области Армении с 27 сентября было сбито 18 беспилотников противника
|Арцрун Ованнисян: На южном направлении противник был отброшен на исходные позиции
|Погиб командир отряда «Чёрная пантера», экс-депутат Рустам Гаспярян
|Араик Арутюнян: АО Арцаха блестяще выполняет свою боевую задачу
|Лавров обсудил с Мнацаканяном и Байрамовым ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Армяне продолжают акции протеста в разных уголках мира из-за агрессии Азербайджана против Арцаха: В Израиле она закончилась азербайджанской провокацией
|Готовится визит главы МИД Армении в США
|Армянские ПВО уничтожили три вражеских беспилотника в воздушном пространстве Армении
|Правозащитник: принцип "Отделение во имя спасения" становится неизбежностью
|Добровольцу Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание "Герой Арцаха"
|Антонов: Позиции Москвы и Вашингтона совпадают в принципиальных вопросах урегулирования в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Германии: Лишь совместно с Россией возможно урегулирование конфликта в Карабахе
|Посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста из-за визита Милонова в Карабах
|В Постоянном совете ОБСЕ обсудили агрессию Азербайджана против Арцаха с вовлечением Турции и иностранных боевиков
|Зейналян: Военнопленные Арег Саркисян и Нарек Амирджанян позвонили родителям
|Армянская сторона продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию, на этот раз по части ударов по Гяндже
|В Тбилиси продолжают оправдываться: Полеты через Грузию полностью соответствовали требованиям ICAO
|Глава Минздрава Армении и посол России обсудили перспективы расширения взаимодействии в области здравоохранении
|Российский депутат отреагировал на сообщение о включении его в "черный список" Азербайджана
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|Посол: Тегеран поддерживает дипработу России по достижению перемирия в зоне карабахского конфликта
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|Противник продолжает нести потери в живой силе и технике
|В Минобороны Армении назвали дезинформацией утверждения противника об уничтожение армянского штурмовика Су-25
|Основатель фестиваля "СТАРМУС" назвал единственно приемлемым вариантом решения карабахского конфликта
|Напутствие Пашинянa резервистам: Не позволим врагу попирать нашу землю, Родину и границы
|В Армении за минувшие сутки выявлено 1540 новых случаев коронавируса
|В Армии обороны Арцаха представили список законных военных мишеней в Гяндже
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|Эрдоган выразил недовольство Трюдо в связи с приостановкой оружейных контрактов
|Пашинян рассказал Liberation об ожиданиях от России и Франции в связи с ситуацией в Карабахе и деструктивной роли Турции
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|ААА призывает руководство США решительно остановить кровопролитие в Карабахе
|Виталий Милонов: По сути дела, Азербайджан втянули в эту военную авантюру в Карабахе
|Ереван Баку: Любое посягательство на территориальную целостность Армении получит соразмерный ответ
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|Источник: СБ ООН проведет закрытое совещание по Карабаху
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|В воздушном пространстве Армении обнаружены и сбиты беспилотники
|ВС Азербайджана вновь обстреливают Степанакерт
|Артак Зейналян: ЕСПЧ потребовал от руководства Азербайджана обеспечить право на жизнь двух армянских военнопленных
|Арцрун Ованнисян: На северном направлении нам удалось отбросить противника на исходные позиции
|Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана и президентом республики Индия
|Украина и Турция подписали новое военное соглашение
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|Никол Пашинян: Мы должны отстаивать свои права, свою Родину, свое государство
|Посол России в Армении встретился с армянскими женщинами, выступающими за прекращение войны в Нагорном Карабахе
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АрмИнфо.Во Франции уже второй город после Альфорвиля - Лимоне признал независимость Арцаха.
В четверг городской совет Лимоне единогласно проголосовал за признание независимости Арцаха.
«Документ содержит, в частности, требование «признания Францией Республики Арцах как залога безопасности ее населения, а также региональной и глобальной стабильности», — написал он на своей странице в Facebook министр иностранных дел Арцаха масис Маилян.
Итак, Лимоне — второй город во Франции после Альфорвиля и первый — в регионе Овернь-Рона-Альпы, признавший независимость Арцаха, отметил Маилян.
|Степанакерт подтверждает готовность соблюдать условия прекращения огня в гуманитарных целях на взаимной основе
|Два города Франции признали независимость Арцаха
|Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии с 00:00 часов 18-го октября
|Губернатор: На территории Гегаркуникской области Армении с 27 сентября было сбито 18 беспилотников противника
|Арцрун Ованнисян: На южном направлении противник был отброшен на исходные позиции
|Погиб командир отряда «Чёрная пантера», экс-депутат Рустам Гаспярян
|Араик Арутюнян: АО Арцаха блестяще выполняет свою боевую задачу
|Лавров обсудил с Мнацаканяном и Байрамовым ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Армяне продолжают акции протеста в разных уголках мира из-за агрессии Азербайджана против Арцаха: В Израиле она закончилась азербайджанской провокацией
|Готовится визит главы МИД Армении в США
|Армянские ПВО уничтожили три вражеских беспилотника в воздушном пространстве Армении
|Правозащитник: принцип "Отделение во имя спасения" становится неизбежностью
|Добровольцу Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание "Герой Арцаха"
|Антонов: Позиции Москвы и Вашингтона совпадают в принципиальных вопросах урегулирования в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Германии: Лишь совместно с Россией возможно урегулирование конфликта в Карабахе
|Посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста из-за визита Милонова в Карабах
|В Постоянном совете ОБСЕ обсудили агрессию Азербайджана против Арцаха с вовлечением Турции и иностранных боевиков
|Зейналян: Военнопленные Арег Саркисян и Нарек Амирджанян позвонили родителям
|Армянская сторона продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию, на этот раз по части ударов по Гяндже
|В Тбилиси продолжают оправдываться: Полеты через Грузию полностью соответствовали требованиям ICAO
|Глава Минздрава Армении и посол России обсудили перспективы расширения взаимодействии в области здравоохранении
|Российский депутат отреагировал на сообщение о включении его в "черный список" Азербайджана
|СНБ Армении призывает международное сообщество изучить факты переброски военных грузов из Пакистана и Афганистана в Азербайджан
|Посол: Тегеран поддерживает дипработу России по достижению перемирия в зоне карабахского конфликта
|Полиция Армении выявила 82 запрещенные публикации в период военного положения
|Противник продолжает нести потери в живой силе и технике
|В Минобороны Армении назвали дезинформацией утверждения противника об уничтожение армянского штурмовика Су-25
|Основатель фестиваля "СТАРМУС" назвал единственно приемлемым вариантом решения карабахского конфликта
|Напутствие Пашинянa резервистам: Не позволим врагу попирать нашу землю, Родину и границы
|В Армении за минувшие сутки выявлено 1540 новых случаев коронавируса
|В Армии обороны Арцаха представили список законных военных мишеней в Гяндже
|Джеймс Уорлик назвал ключ к урегулированию карабахского конфликта
|Эрдоган выразил недовольство Трюдо в связи с приостановкой оружейных контрактов
|Пашинян рассказал Liberation об ожиданиях от России и Франции в связи с ситуацией в Карабахе и деструктивной роли Турции
|МЧС Арцаха уточняет размер общего ущерба ночных вражеских ударов по Степанакерту
|ААА призывает руководство США решительно остановить кровопролитие в Карабахе
|Виталий Милонов: По сути дела, Азербайджан втянули в эту военную авантюру в Карабахе
|Ереван Баку: Любое посягательство на территориальную целостность Армении получит соразмерный ответ
|АО Арцаха: На рассвете вражеские силы возобновили ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам
|Источник: СБ ООН проведет закрытое совещание по Карабаху
|В Чехии подготовлена петиция в Палату депутатов чешского парламента
|Коммерсант: обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией
|Ереван по инициативе РФ направил военных в Москву на встречу с делегацией Азербайджана, которая отказалась от встречи
|В воздушном пространстве Армении обнаружены и сбиты беспилотники
|ВС Азербайджана вновь обстреливают Степанакерт
|Артак Зейналян: ЕСПЧ потребовал от руководства Азербайджана обеспечить право на жизнь двух армянских военнопленных
|Арцрун Ованнисян: На северном направлении нам удалось отбросить противника на исходные позиции
|Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана и президентом республики Индия
|Украина и Турция подписали новое военное соглашение
|В Арцахе вводится обязательное требование наличия документа на улице или в общественных местах
|Никол Пашинян: Мы должны отстаивать свои права, свою Родину, свое государство
|Посол России в Армении встретился с армянскими женщинами, выступающими за прекращение войны в Нагорном Карабахе
|Давид Бабаян: Реакция международного сообщества на агрессию проив Арцаха будет очень жесткой
|Шейх Имран Хосейн призвал исламский мир поддержать Армению в войне с лживым правительством Азербайджана
|Спикер парламента Арцаха принял депутата Госдумы от фракции <Единая Россия> Виталия Милонова
|Компания "Beeline Armenia" направила во Всеармянский фонд "Айастан" 100 млн драмов
|Главы кабминов Армении и Канады обсудили ситуацию в Арцахе
|В Карабахе убиты как минимум 52 сирийских террориста
|Никол Пашинян: Принцип <отделение ради спасения>, дает право народам отделиться от любого государства, когда существует риск геноцида
|В Карабахе погиб старший прокурор генеральной прокуратуры Арцаха
|Читать больше
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