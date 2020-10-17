Суббота, 17 Октября 2020 17:32

АрмИнфо По инициативе армянской делегации в повестку дня заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 16 октября был включен вопрос "агрессии Азербайджана против Арцаха с участием Турции и иностранных боевиков- террористов".

Согласно сообщению постпредства Армении в ОБСЕ, в ходе обсуждения Постоянный представитель Республики Армения при Организации Армен

Папикян сначала проинформировал представителей стран-участниц ОБСЕ о последних событиях в зоне нагорно-карабахского конфликта, в том числе и о ситуации на фронте, и по части политических и дипломатических контактов.

Папикян констатировал, что спустя три недели после широкомасштабной агрессии инициированной Азербайджаном против Арцаха, очевидно, что блицкриг противника провалился. При этом он подчеркнул, что Азербайджан никогда бы не пошел на эту авантюру, если бы не заручился военно-политической поддержкой Турции и наемников- террористов.

Он также добавил, что совместное трехстороннее заявление о прекращении огня в гуманитарных целях от 10 октября вызвал слабый

оптимизм в армянском обществе, учитывая предыдущие случаи несоблюдения Азербайджаном взятых обязательств. В этом ключе Папикян констатировал, что сразу после объявления прекращения огня интенсивность наступательных операций Азербайджана еще больше возросла.

Посол также рассказал о целенаправленном нанесении ВС Азербайджана ударов по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре Арцаха, вследствие чего много жертв среди мирного населения.

Папикян представил потери среди населения Арцаха и ущерб, нанесенный имуществу и инфраструктуре. Он также сообщил, что тысячи женщин,

детей, стариков, людей с ограниченными возможностями сегодня живут в условиях постоянной угрозы жизни - психологического террора.

Постпред РА при ОБСЕ также проинформировал об обстреле суверенной территории Армении со стороны Азербайджана, отметив, что ВС Армении, следуя логике Баку, теперь могут атаковать любой военный объект на азербайджанской территории.

"Армения всегда подчеркивала, что для ведения конструктивного диалога, для продолжения переговорного процесса, прежде всего, необходимо исключить применение силы или угрозу применения силы. И сегодня Азербайджан должен немедленно прекратить боевые действия", - отметил Папикян, также коснувшись турецкого фактора в эскалации ситуации.

Армянский дипломат констатировал, сегодня Турция стала главным препятствием на пути прекращения боевых действий в зоне карабахского конфликта. Он напомнил, что вопреки заявлениям Москвы, руководство Турции продолжает подстегивать Азербайджан к продолжению военной агрессии. По его словам, турецко-азербайджанского руководства проводит политику по истреблению народа Арцаха.

Еще одним новым фактором в конфликте Папикян назвал вовлечение иностранных боевиков-террористов, которые воюют против армян в составе ВС Азербайджана. По его словам, несмотря на то, что Баку и Анкара опровергают этот факт, по разным данным, на стороне Азербайджана воюют до 4000 боевиков-террористов, а по состоянию на 5 октября подтвержден факт гибели 107 из них.

"Сегодня у нас есть государство-член ОБСЕ, которое использует вооруженных террористов в своих войнах. Более того, Турция с помощью своей схемы вербовки финансирует террористов, способствует распространению террористических групп и боевиков террористов по всему миру. Благодаря своему чувству лояльности эти группы становятся марионеточной армией Турции, которую можно развернуть в различных частях мира, где участие вооруженных сил нецелесообразно. Сирия, Ливия, зона нагорно- карабахского конфликта. Вопрос в том, каким будет следующий регион?", - вопрошал армянский дипломат.

Он подчеркнул, что сегодня народ Арцаха и Армении борются с международным терроризмом, борются с государствами, которые не уклоняются от использования террористов и джихадистов. "Чтобы остановить подобные методы действий Турции, международное сообщество должно более жестко и адресно осудить такое поведение. Для того чтобы Турция и Азербайджан отказались от такой политики, международное сообщество должно принять более целенаправленные меры", - сказал Папикян, добавив, что эта недавняя агрессия Азербайджана не оставляет более сомнений, что Арцах никогда не может быть частью Азербайджана в каком-либо качестве, и признание независимости Арцаха является необходимостью.