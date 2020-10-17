Суббота, 17 Октября 2020 16:24

АрмИнфо.Недавно плененные военнослужащие Арег Саркисян и Нарек Амирджанян позвонили родителям, они живы, находятся в больнице. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший министр юстиции, правозащитник Артак Зейналян.

"Арег Саркисян и Нарек Амирджанян, недавно взятые в плен, позвонили родителям, они живы, находятся в больнице",- подчеркнул Зейналян.

Вместе с тем он добавил, что накануне Европейский суд по права человека (ЕСПЧ) удовлетворил требования армянской стороны, потребовав от Азербайджана обеспечить право на жизнь и здоровье военнопленных Арега Саркисяна и Нарека Амирджаняна. ЕСПЧ также потребовал от Азербайджана до 22 октября представить ЕСПЧ сведения о состоянии здоровья Саркисяна и Амирджаняна.

Дням ранее Зейналян сообщил, что он вместе с коллегами обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой применить неотложную меру и содействовать в вопросе возвращения в Армению двух военнослужащих, захваченных в плен в ходе возобновившихся с 27 сентября боевых действий в Нагорном Карабахе.