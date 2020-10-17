Суббота, 17 Октября 2020 15:42

АрмИнфо.Армянская сторона продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию, на этот раз по части якобы нанесения ракетных ударов по Гяндже.

Так, в видеоролике подготовленном <Зинуж медиа> детально разбирается и анализируется дезинформация тиражируемая азербайджанской агитпропом.

Так, в частности, в <Зинуж медиа> анализируя сообщения о том, что якобы с территории РА был нанесен ракетный удар по Гяндже, отметили, что на этот раз противник превзошел сам себя, перейдя черту разумного и укладывающегося в логику, и констатировав беспочвенность таких обвинений.

В видеоматериале объясняется, какие примитивные меры предпринимает пропагандистская машина противника для распространения дезинформации.

"Около полуночи в Гяндже прогремел мощный взрыв, после чего сразу же на месте оказалось азербайджанское телевидение, которое в прямом эфире освещало спасательные работы. При том, что в случае ракетного удара не исключен повторный. то есть, будь это ракетный удар, власти должны были эвакуировать людей. Однако неизвестно по какой причине власти были преисполнены уверенности, что новых ударов не будет. С той же скоростью помощник президента АР заявил, что удар был со стороны Армении и был якобы применен СКАД. Однако для выяснения вида ракет необходимо достаточно длительное время.

Вскоре произошло самое странное. Баку продемонстрировал кадры, якобы о том, как армяне обстреляли Гянджи из установок "Град". Абсурдность в том, что как они сами продемонстрировали на кадрах по городу был нанесен один удар, меж тем как если бы это были "Град" таковых должно было бы быть как минимум несколько десятков

Стоит также заметить, что для ракетного обстрела Гянджи из установки "Град" необходимо, чтобы они находились в 20 км от города, скажем, в пригороде, что означало бы, что армянские силы вошли в Гянджу", - отметили армянские эксперты.

В видеоролики предоставляется и опровержение о том, что якобы в результате удара погиб новорожденный ребенок, отметив, что противник растиражировал кадры, сделанные в Сирии в 2016 году.