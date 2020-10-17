Суббота, 17 Октября 2020 15:18

АрмИнфо.Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в ходе встречи с послом России в РА Сергеем Копыркиным поблагодарил Российскую Федерацию за всестороннюю помощь, оказываемую армянской стороне в области здравоохранения, особо выделив недавнюю работу по борьбе с коронавирусом, а также продолжающуюся работу по борьбе с ВИЧ / СПИДом.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Армении, Торосян также проинформировал, что служба по защите прав потребителей России (Роспотребнадзор) в ближайшее время предоставит Армении еще одну мобильную лабораторию.

Коснувшись ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, Торосян выразил благодарность Российской Федерации за все те усилия, которые предпринимаются для урегулирования проблемы.

"Так вышло, что на данный момент наша система здравоохранения работает по 3 направлениям. Первое направление - это плановые мероприятия (медицинская помощь, акушерство, иммунизация и др.). Второе - коронавирус, динамика распространения которого идет на рост как в нашей стране, так и во всем мире. И, третье, принимая во внимание нагрузку на систему здравоохранения Арцаха из-за боевых действий, сектор здравоохранения Армении также оказывает соответствующую помощь, чтобы облегчить это бремя. Нагрузка на систему здравоохранения по трем направлениям, конечно, вызывает определенные трудности, которые мы преодолеваем", - подчеркнул глава Минздрава.

Стороны выразили обоюдную готовность продолжать и укреплять сотрудничество в области здравоохранения.