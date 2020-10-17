Суббота, 17 Октября 2020 15:18

АрмИнфо.Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Виталий Милонов отреагировал на сообщение о включении его в "черный список" Азербайджана в связи с посещением Нагорного Карабаха.

"Если это та страна, которую я видел как бомбящую мирных людей. Та страна, которая посылает турецкие беспилотники, чтобы они убивали женщин, детей, бомбили мирные города, то я, наверно, не хочу быть в белых списках у этой страны. Я лучше буду в самых черных списках. Потому что мое черное неприятие подобного рода несправедливости зашкаливает", - заявил Виталий Милонов.

Напомним, что российский депутат Милонов посетил Арцах накануне, и провел встречу с руководством страны. В Азербайджане уже отреагировали на эту новость и объявили российского депутата персоной нон-грате, включив его в "чёрный список" МИД за посещение Арцаха.