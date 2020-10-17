Суббота, 17 Октября 2020 13:44

АрмИнфо.. В последние дни руководство Азербайджана активно распространяет дезинформацию о якобы поставках в Армению из разных стран на гражданских самолетах контрабандой вооружения. Об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

"СНБ Армении официально опровергает данные сведения, являющиеся плодом больного воображения. Распространение подобного рода дезинформаций является главной составляющей боевых действий, развязанных турецко-азербайджано-террористическим наемническим союзом, и преследует цель нанести вред репутации Армении, а также испортить отношения с дружественными странами",- подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем в СНБ Армении подчеркнули, что согласно фактическим данным, имеющимся в распоряжении ведомства, азербайджанская сторона занимается подлой деятельностью по переброске контрабандной продукции военного назначения в большем количестве, наемников и террористов на свою территорию.

"Об этом свидетельствуют данные о рейсах, выполняемые азербайджанской авиакомпанией Silk Way, занятой в сфере грузоперевозок из аэропортов Азербайджана на военные аэродромы ряда стран. Так 16 и 17 октября были осуществлены авиарейсы из Баку в аэропорт "Баграм" в Афганистане, а также на аэродром "Лакшар гахи" в Пакистане. Подобный рейс также запланирован на 18 октября, более того, запланированы рейсы из Баку в Кандагар. Аналогичные полеты будут совершены и 19 октября. Некоторые из этих рейсов не указаны в международном расписании. Эти данные, дают четкое представление о ситуации, и доказывают, что турецко-азербайджано- террористический альянс пытается расширить географию привлечения террористов, а также приписать свои противоправные действия армянской стороне. СНБ Армении официально призывает международные структуры не поддаваться на провокации Азербайджана и не верить распространяемой дезинформации. В то же время мы призываем к изучению предоставленной нами достоверной информации, для их всесторонней проверки, для выяснения реальных обстоятельств и целей переброски военных грузов указанными рейсами в Азербайджан", - подчеркнули в СНБ РА.