Суббота, 17 Октября 2020 13:43

АрмИнфо.Тегеран поддерживает дипломатическую работу России, направленную на достижение перемирия между Азербайджаном и Арменией по вопросу Нагорного Карабаха. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По его словам, для достижения мира в регионе также был бы уместен формат посредничества Ирана, России и Турции в качестве стран-гарантов, по модели Астанинского формата.

"Или другие модели, допустим, некое совмещение между Минской группой ОБСЕ и Ираном и Турцией и другие предложения", - добавил дипломат, отметив, что эти предложения тоже подлежат изучению и рассмотрению, передает "Интерфакс".