Суббота, 17 Октября 2020 13:08

АрмИнфо.По положению на 16 октября полицией Армении было выявлено 82 случая запрещенных публикаций. Об этом сообщает пресс- служба полиции Армении.

Согласно источнику, 23 публикации были написаны лицами, работающими в медийной сфере, а 59 - лицами, не работающими в медийной сфере. По 23 возбужденным административным делам уже применены наказания. В

частности, одно лицо, не работающее в медийной сфере, было оштрафовано на сумму 700.000 драмов, 14 человек оштрафовано на сумму

300.000 драмов, 2 из которых не удалили публикацию, то есть, помимо указанных 300.000 драмов, они также были оштрафованы еще 700.000 драмов.

Административному наказанию в размере 700.000 драмов. были подвергнуты 8 новостных сайтов. Более того, один из новостных сайтов отказался удалить публикацию, поэтому, помимо упомянутых 700 тысяч драмов, был оштрафовано еще на 1 миллион 500 тысяч драмов. В полиции РА подчеркнули, что принимаются меры по привлечению авторов других публикаций к административной ответственности.

Напомним, постановление правительства Армении <Об объявлении военного положения в Республике Армения> устанавливает ряд ограничений на реализацию публикаций и программ. Запрещается критиковать, опровергать, подвергать сомнению или иным образом обесценивать действия органов государственного и местного самоуправления и должностных лиц, обеспечивающих государственную безопасность. Также запрещена пропаганда против обороноспособности и безопасности Республики Армения и Республики Арцах, включая публикацию программ, ставящих под сомнение обороноспособность Арцаха.

Нарушение указанных правил лицами, работающими в СМИ, наказывается штрафом в размере от 700.000 до 1.000.000 драмов. В случае если публикации после наложения административного штрафа, не будут отменены СМИ, будет оштрафовано на сумму от 1.000.000 до 1млн 500 тысяч драмов.

Лица, не работающие в СМИ, будут оштрафованы на суммы от 300.000 до 700.000 драмов. Если они после штрафа гражданин немедленно не удалит публикацию, то он будет оштрафован на сумму от 700.000 драмов до 1.000.000 драмов. Если публикации подобного рода продолжатся, размер штрафа удвоится.