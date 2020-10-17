Суббота, 17 Октября 2020 13:04

АрмИнфо.Основатель фестиваля "СТАРМУС", астрофизик Института астрофизики Канарских островов Гарик Исраелян рассказал о нагорно-карабахском конфликте в программе "Atlantico Noticias" известного испанского телеканала RTVC.

Согласно сообщению поступившем в АрмИнфо, Исраелян коснувшись ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, представил три важных наблюдения, которые известны ЕС, Франции, России и США.

"Во-первых, прекращение огня, действующее 26 лет с 1994 года, оно было нарушено 27 сентября 2020 года Азербайджаном и Турцией. Да, они начали эту войну.

Второе наблюдение, известное всем странам, заключается в том, что Турция отправляет террористов из Ливии и Сирии в Арцах для борьбы со

150.000 армянских мирных христиан. Поэтому проблема более серьезная, поскольку касается всего Южного Кавказа. Третье наблюдение состоит в том, что на этот раз Эрдоган напрямую вступил в войну как сторона конфликта, поэтому теперь армяне воюют не только против Азербайджана, но и против Турции. Понятно, что в этом случае добиться мира будет сложнее. Школы, церкви и больницы становятся жертвами нападений, особенно в результате нападений, гибнут мирные жители", - отметил астрофизик.

Он указал на наличие в этой войне новой стороны в лице Эрдогана, у которого ненасытные амбиции в Египте, Сирии, Ираке, Кипре, а теперь и на Кавказе, стремясь создать новую Османскую империю.

На уточнение, есть ли у астронома родственники в Арцахе, Гарик Исраелян ответил, что знает карабахцев, обладающих храбрым и

непоколебимым духом. Астрофизик также рассказал об армянском культурном наследии Арцаха, отметив монастырский комплекс Амарас как древнее образовательное сооружение. По его словам, Арцах никогда не входил в состав Турецкой империи, сохраняя свою независимость и особый статус в персидско-российских державах на протяжении всего своего существования.

При этом выходом из сложившейся ситуации Исраелян считает признание Арцаха. "Сейчас, когда Азербайджан перешел все возможные красные линии, единственно приемлемым, правильным вариантом является международное признание независимости Арцаха", - заключил астрофизик.