Суббота, 17 Октября 2020 12:04

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил N-скую войсковую часть Министерства обороны и встретился с отправляющимися на фронт резервистами. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Приветствуя их, премьер-министр отметил: "Братья, мне бы очень хотелось обратиться к вам сегодня и сказать, что на нашей Родине отныне восстановлены стабильность и мир, что Родина больше не нуждается в вашей военной службе, а нуждается в вашей гражданской службе.

Но это было бы неправдой, потому что мы здесь сегодня, вы здесь сегодня, потому что Родина, да, нуждается в вашей службе, службе каждого из нас. Сегодня мы находимся в такой ситуации, когда каждый из нас должен забыть свой прежний, гражданский статус, и мы должны всей нацией мобилизоваться для защиты Родины.

Я хочу, чтобы вы хорошо осознавали, чем вы будете заняты, находясь за сотни километров от своих домов, за сотни километров от своих детей, за сотни километров от своих родственников. Вы будете на страже своих детей, своих родственников, своих жен, своих родителей, своих очагов, своего дома. Там, куда вы пойдете, возможно, не увидите ни одного знакомого дерева и ни одного знакомого куста, но на самом деле вы будете стоять перед дверьми спальни своих детей, перед дверьми своей спальни, перед школой своих детей, потому что вы идете туда защищать Родину, чтобы потом уже не нужно было защищать вашу Родину",- заявил премьер.

Пашинян подчеркнул, чти люди идут туда, чтобы защитить свои подъезды, защитить свои здания, защитить свои дворы. И мы говорим, что не позволим врагу попирать нашу землю, нашу Родину, наши границы.

"Весной 2016 года я стоял прямо на том месте, где сейчас стоите вы. В 2016 году, когда я принимал решение о том, что должен в качестве добровольца пойти на защиту Родины, это произошло за короткий миг. Когда я проснулся утром и увидел спящую дочь, которой было тогда меньше года, я сказал, что должен пойти и защитить ее мирный сон, и если будет нужно, я должен пожертвовать собой ради Родины, чтобы мой ребенок, ребенок моего соседа, ребенок моего друга, ребенок моего брата жили и победили. И мы не отступим, мы не попятимся, мы не сдадимся, мы встанем на защиту своей Родины.

Я хочу, чтобы мы четко констатировали, говорили также о ситуации в мире. Многие спрашивают сегодня, есть ли у нас друзья в мире. Я хочу заверить вас, что да, у нас есть друзья в мире, но эти друзья не будут принимать за нас решения. Но я хочу сказать, что эти друзья, наши друзья в мире, поддержат наш выбор. Если мы решим проиграть, они будут защищать наш выбор поражения. Если мы решим одержать победу, они поддержат наш выбор победы.

И я убежден, я знаю, что у нас, как у народа с многовековой историей, есть воля принять здесь и сегодня самое трудное решение, и это трудное решение - решение победить. Я прошу вас, я призываю вас, я требую, чтобы вы уезжали отсюда с победой в своем сердце, с победой в своем уме, с победой в своей душе. Помните, что вы боретесь ради своих детей, что вы защищаете свои дома, свои спальни, свои дворы, свои здания, свою личность, свое достоинство, свое мужество, и вы победите, и мы победим",- заявил Пашинян.

Премьер Армении подчеркнул, что армянский народ должен существовать на планете Земля вечно. "Мы существуем сегодня благодаря тем победам, которые тысячу лет назад были одержаны, закреплены и сохранены людьми ценой собственных лишений. И сегодня мы творим не только свое настоящее, но и свое тысячелетнее будущее. И вы помните, что вы - носители этой миссии, носители истории. И я хочу еще раз сказать, что будущее Армении, армянского народа зависит от одного человека, и человек этот - это ты, и этот один человек - это ты, и этот один человек - это ты, и этот один человек - это ты. И если каждый из нас так подойдет к нашей миссии, мы будем непобедимы, и мы победим, если каждый из нас поймет, что будущее Армении зависит от одного человека, и человек этот - это он сам. Люблю всех вас, горжусь всеми вами, преклоняюсь перед всеми вами, верю в вас всех, в каждого из вас, верю, что вы герои, верю, что вы победители, верю, что вы будете достойно защищать будущее своих детей, наших детей".