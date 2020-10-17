|СНБ Армении призывает международное сообщество изучить факты переброски военных грузов из Пакистана и Афганистана в Азербайджан
|Посол: Тегеран поддерживает дипработу России по достижению перемирия в зоне карабахского конфликта
|Полиция Армении выявила 82 запрещенные публикации в период военного положения
|Противник продолжает нести потери в живой силе и технике
|В Минобороны Армении назвали дезинформацией утверждения противника об уничтожение армянского штурмовика Су-25
|Основатель фестиваля "СТАРМУС" назвал единственно приемлемым вариантом решения карабахского конфликта
|Напутствие Пашинянa резервистам: Не позволим врагу попирать нашу землю, Родину и границы
|В Армении за минувшие сутки выявлено 1540 новых случаев коронавируса
|В Армии обороны Арцаха представили список законных военных мишеней в Гяндже
|Джеймс Уорлик назвал ключ к урегулированию карабахского конфликта
|Эрдоган выразил недовольство Трюдо в связи с приостановкой оружейных контрактов
|Пашинян рассказал Liberation об ожиданиях от России и Франции в связи с ситуацией в Карабахе и деструктивной роли Турции
|МЧС Арцаха уточняет размер общего ущерба ночных вражеских ударов по Степанакерту
|ААА призывает руководство США решительно остановить кровопролитие в Карабахе
|Виталий Милонов: По сути дела, Азербайджан втянули в эту военную авантюру в Карабахе
|Ереван Баку: Любое посягательство на территориальную целостность Армении получит соразмерный ответ
|АО Арцаха: На рассвете вражеские силы возобновили ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам
|Источник: СБ ООН проведет закрытое совещание по Карабаху
|В Чехии подготовлена петиция в Палату депутатов чешского парламента
|Коммерсант: обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией
|Ереван по инициативе РФ направил военных в Москву на встречу с делегацией Азербайджана, которая отказалась от встречи
|В воздушном пространстве Армении обнаружены и сбиты беспилотники
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|Артак Зейналян: ЕСПЧ потребовал от руководства Азербайджана обеспечить право на жизнь двух армянских военнопленных
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|Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана и президентом республики Индия
|Украина и Турция подписали новое военное соглашение
|В Арцахе вводится обязательное требование наличия документа на улице или в общественных местах
|Никол Пашинян: Мы должны отстаивать свои права, свою Родину, свое государство
|Посол России в Армении встретился с армянскими женщинами, выступающими за прекращение войны в Нагорном Карабахе
|Давид Бабаян: Реакция международного сообщества на агрессию проив Арцаха будет очень жесткой
|Шейх Имран Хосейн призвал исламский мир поддержать Армению в войне с лживым правительством Азербайджана
|Спикер парламента Арцаха принял депутата Госдумы от фракции <Единая Россия> Виталия Милонова
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|Главы кабминов Армении и Канады обсудили ситуацию в Арцахе
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|Никол Пашинян: Принцип <отделение ради спасения>, дает право народам отделиться от любого государства, когда существует риск геноцида
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|Арцрун Ованнисян: Ожесточенные и тяжелые бои продолжаются каждую минутун.
|Никол Пашинян: Мои ожидания от международного сообщества ясны: необходимо применить концепцию <отделение во имя спасения>
|Никос Дендиас: В этой сложной ситуации Греция и греческий народ поддерживают армянский народ
|ОДКБ планирует в 2021 году начать переговоры по включению своих миротворцев в ООН
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|Президент Арцаха и депутат от фракции <Единая Россия> осудили действия, подрывающие стабильность в регионе
|Минобороны Армении призывает МГ ОБСЕ адресно указывать сторону конфликта, избегающую установления верификационных механизмов по контролю режима перемирия
|7-18 октября по техническим причинам отменяются рейсы скорых электропоездов Ереван-Гюмри-Ереван
|Минобороны РФ сообщило о начале учений в Каспийском море
|Президент Армении: Турция заинтересована в полном установлении контроля над Азербайджаном
|Минобороны Армении проинформировало Иран о необходимости перенести действия ВС Азербайджана на безопасное от иранской границы расстояние
|Путин обсудил с членами Совбеза России текущее положение вокруг Карабаха
|Греция подтвердила приверженность содействовать развитию сотрудничеству между Арменией и ЕС
|Ереван призвал Анкару прекратить все действия в Восточном Средиземноморье
|Мнацаканян: Юный Кавказ и Средиземноморье сегодня столкнулись с идентичными вызовами, в основе которых максималистская политика Турции
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|Глава МИД Греции: Турция является общим знаменателем дестабилизации и агрессии в регионе
|Глава МИД Греции: Международное сообщество должно четко разделять тех, кто "подливает масло в огонь" и кто проявляет конструктивный подход по Карабаху
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АрмИнфо. По данным на 11:00 17 октября, в Армении выявлено 1540 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Единый информационный центр.
Согласно источнику, в общей сложности, в республике было подтверждено
63.000 случая коронавируса, причем 47.925 человек уже выздоровели. На данный момент фактическое лечение получают 13.649 пациентов. От коронавируса скончались 1067 человек, плюс одиннадцать за минувшие сутки.
Было зафиксировано также 314 случаев смерти пациентов от сопутствующих заболеваний, при подтвержденном коронавирусе.
|СНБ Армении призывает международное сообщество изучить факты переброски военных грузов из Пакистана и Афганистана в Азербайджан
|Посол: Тегеран поддерживает дипработу России по достижению перемирия в зоне карабахского конфликта
|Полиция Армении выявила 82 запрещенные публикации в период военного положения
|Противник продолжает нести потери в живой силе и технике
|В Минобороны Армении назвали дезинформацией утверждения противника об уничтожение армянского штурмовика Су-25
|Основатель фестиваля "СТАРМУС" назвал единственно приемлемым вариантом решения карабахского конфликта
|Напутствие Пашинянa резервистам: Не позволим врагу попирать нашу землю, Родину и границы
|В Армении за минувшие сутки выявлено 1540 новых случаев коронавируса
|В Армии обороны Арцаха представили список законных военных мишеней в Гяндже
|Джеймс Уорлик назвал ключ к урегулированию карабахского конфликта
|Эрдоган выразил недовольство Трюдо в связи с приостановкой оружейных контрактов
|Пашинян рассказал Liberation об ожиданиях от России и Франции в связи с ситуацией в Карабахе и деструктивной роли Турции
|МЧС Арцаха уточняет размер общего ущерба ночных вражеских ударов по Степанакерту
|ААА призывает руководство США решительно остановить кровопролитие в Карабахе
|Виталий Милонов: По сути дела, Азербайджан втянули в эту военную авантюру в Карабахе
|Ереван Баку: Любое посягательство на территориальную целостность Армении получит соразмерный ответ
|АО Арцаха: На рассвете вражеские силы возобновили ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам
|Источник: СБ ООН проведет закрытое совещание по Карабаху
|В Чехии подготовлена петиция в Палату депутатов чешского парламента
|Коммерсант: обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией
|Ереван по инициативе РФ направил военных в Москву на встречу с делегацией Азербайджана, которая отказалась от встречи
|В воздушном пространстве Армении обнаружены и сбиты беспилотники
|ВС Азербайджана вновь обстреливают Степанакерт
|Артак Зейналян: ЕСПЧ потребовал от руководства Азербайджана обеспечить право на жизнь двух армянских военнопленных
|Арцрун Ованнисян: На северном направлении нам удалось отбросить противника на исходные позиции
|Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана и президентом республики Индия
|Украина и Турция подписали новое военное соглашение
|В Арцахе вводится обязательное требование наличия документа на улице или в общественных местах
|Никол Пашинян: Мы должны отстаивать свои права, свою Родину, свое государство
|Посол России в Армении встретился с армянскими женщинами, выступающими за прекращение войны в Нагорном Карабахе
|Давид Бабаян: Реакция международного сообщества на агрессию проив Арцаха будет очень жесткой
|Шейх Имран Хосейн призвал исламский мир поддержать Армению в войне с лживым правительством Азербайджана
|Спикер парламента Арцаха принял депутата Госдумы от фракции <Единая Россия> Виталия Милонова
|Компания "Beeline Armenia" направила во Всеармянский фонд "Айастан" 100 млн драмов
|Главы кабминов Армении и Канады обсудили ситуацию в Арцахе
|В Карабахе убиты как минимум 52 сирийских террориста
|Никол Пашинян: Принцип <отделение ради спасения>, дает право народам отделиться от любого государства, когда существует риск геноцида
|В Карабахе погиб старший прокурор генеральной прокуратуры Арцаха
|Арцрун Ованнисян: Ожесточенные и тяжелые бои продолжаются каждую минутун.
|Никол Пашинян: Мои ожидания от международного сообщества ясны: необходимо применить концепцию <отделение во имя спасения>
|Никос Дендиас: В этой сложной ситуации Греция и греческий народ поддерживают армянский народ
|ОДКБ планирует в 2021 году начать переговоры по включению своих миротворцев в ООН
|Арман Егоян и Шомби Шарп обсудили ситуация в зоне арцахского конфликта
|Президент Арцаха и депутат от фракции <Единая Россия> осудили действия, подрывающие стабильность в регионе
|Минобороны Армении призывает МГ ОБСЕ адресно указывать сторону конфликта, избегающую установления верификационных механизмов по контролю режима перемирия
|7-18 октября по техническим причинам отменяются рейсы скорых электропоездов Ереван-Гюмри-Ереван
|Минобороны РФ сообщило о начале учений в Каспийском море
|Президент Армении: Турция заинтересована в полном установлении контроля над Азербайджаном
|Минобороны Армении проинформировало Иран о необходимости перенести действия ВС Азербайджана на безопасное от иранской границы расстояние
|Путин обсудил с членами Совбеза России текущее положение вокруг Карабаха
|Греция подтвердила приверженность содействовать развитию сотрудничеству между Арменией и ЕС
|Ереван призвал Анкару прекратить все действия в Восточном Средиземноморье
|Мнацаканян: Юный Кавказ и Средиземноморье сегодня столкнулись с идентичными вызовами, в основе которых максималистская политика Турции
|МО Армении: В направлении Нахичевана не было выпущено ни одной ракеты
|Ара Айвазян назначен заместителем министра ИД Армении
|Глава МИД Армении: Азербайджан попирает все возможные нормы цивилизованного мира
|Глава МИД Греции: Турция является общим знаменателем дестабилизации и агрессии в регионе
|Глава МИД Греции: Международное сообщество должно четко разделять тех, кто "подливает масло в огонь" и кто проявляет конструктивный подход по Карабаху
|Аналитик: Россия все еще обращена в XX век
|Наира Зограбян и Ани Самсонян призвали Шомби Шарпа предпринять шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе
|Читать больше
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