Суббота, 17 Октября 2020 12:03

АрмИнфо. По данным на 11:00 17 октября, в Армении выявлено 1540 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Единый информационный центр.

Согласно источнику, в общей сложности, в республике было подтверждено

63.000 случая коронавируса, причем 47.925 человек уже выздоровели. На данный момент фактическое лечение получают 13.649 пациентов. От коронавируса скончались 1067 человек, плюс одиннадцать за минувшие сутки.

Было зафиксировано также 314 случаев смерти пациентов от сопутствующих заболеваний, при подтвержденном коронавирусе.