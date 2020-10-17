Суббота, 17 Октября 2020 11:05

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на управление по связям с общественностью администрации президента Турции, Эрдоган отметил, что приостановка Канадой экспорта некоторых видов военной продукции в Турцию на фоне "конфликта между Азербайджаном и Арменией, противоречит духу союзничества между Анкарой и Оттавой".

Согласно информации, Эрдоган и Трюдо обсудили шаги по увеличению объемов двусторонней торговли и устранению проблем в сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

Отмечается, что телефонный разговор между лидерами Турции и Канады состоялся в рамках совместного ужина главы турецкого государства и его украинского коллеги Владимира Зеленского, находящегося в Турции с рабочим визитом.

Напомним, что на фоне эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о прекращении поставок канадских вооружений в Турцию, поскольку они могут быть использованы в зоне конфликта.

<В течение последних нескольких дней звучали обвинения в том, что канадские технологии используются в военном конфликте в Нагорном Карабахе>, - написал Шампань. По его словам, он приостановил действие лицензий, которые позволяли экспортировать оружие в Турцию, чтобы подробнее разобраться в ситуации.

Глава канадского внешнеполитического ведомства отметил, что у карабахского конфликта может быть только мирное решение, он также призвал стороны прекратить насилие и защитить гражданское население.