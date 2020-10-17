Суббота, 17 Октября 2020 11:02

АрмИнфо.Режим прекращения огня не действует, поскольку Азербайджан, по сути, отверг перемирие. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью французской газете Liberation.

По его словам, хотя заявление было принято совместно, однако вместе с тем очевидно, что Турция не позволила Азербайджану соблюдать договоренности о прекращении огня.

Потому, что продолжил Пашинян, еще во время обсуждения возможного прекращения огня президент Турции публично заявил, что надеется, что Азербайджан не прекратит боевые действия.

"И в этом контексте важно подчеркнуть, что эта война не началась бы без вмешательства Турции, потому что именно Турция подстрекнула Азербайджан к нападению.

В атаке участвовали и участвуют турецкие подразделения. В руководстве боевыми действиями принимают участие высокопоставленные турецкие военнослужащие, и именно Турция завербовала наемников и террористов из Сирии, перебросила их в зону карабахского конфликта и вовлекла в нападение на Нагорный Карабах. И это не случайно, потому что все это следует рассматривать в контексте проводимой Турцией политики, в частности, в Средиземноморье, в отношениях с Сирией, Ираком, Ливией, Грецией и Кипром. Это экспансионистская и имперская политика. Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить свою политику геноцида армян. И делает она это с очень конкретной целью, потому что армяне Южного Кавказа - последнее препятствие на пути Турции, чтобы продолжить свою экспансию на север, на восток и на юго-восток", - подчеркнул глава армянского правительства.

Он также констатировал, что режим прекращения огня так и не вступил в силу, напротив, в период действия договоренности о прекращении огня артиллерийские обстрелы Степанакерта и других населенных пунктов удвоились. "И хочу привести только один факт: увидев, что никаким образом, в том числе после заявлений президентов стран­сопредседателей Минской группы ОБСЕ, невозможно было хотя бы остановить обстрелы гражданской инфраструктуры, домов, сел, Армия обороны Карабаха решила дать ответ. И после этого ответа Степанакерт больше не обстреливался. По крайней мере, в течение последующих дней", - сказал Пашинян.

Вместе с тем глава исполнительного органа подчеркнул, что он призвал добровольцев отправиться на фронт потому, что это не просто политическая война - это попытка геноцида армянского народа.

И армянский народ, продолжил премьер Армении, должен защищать себя, как и любой другой народ, находящийся под угрозой геноцида. "Сейчас, особенно в этой ситуации, мы видим, что у карабахского вопроса есть одно решение: отделение во имя спасения. То, что называется remedial secession. Потому что другого варианта нет. В противном случае армянам грозят геноцид, физическое уничтожение и этническая чистка на территориях, находящихся под контролем Азербайджана", - выразил убеждение глава Кабмина Армении.

На уточнение, какие у Армении ожидания от России, Пашинян напомнил, что РФ - стратегический партнер РА, а также сопредседатель Минской группы ОБСЕ. "Мы ожидаем, что Россия предпримет более активные и конкретные шаги, чтобы остановить эти наступательные действия Азербайджана и Турции в регионе. И я думаю, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и международное сообщество в целом должны помочь ей в этих усилиях", - сказал премьер Армении.

На вопрос об ожиданиях от Франции, Пашинян сказал: "Примерно того же самого. Но поскольку инструменты России более доступны в нашем регионе, думаю, что Франция должна поддерживать и поощрять Россию в этих усилиях", - отметил он.

Премьер-министр Армении еще раз заявил о готовности армянской стороны к переговорам. "И если бы это был только карабахский вопрос, то переговоры уже начались бы при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ или одного из них. Почему не начинаются? Потому что Турция решает проблему перекройки региона и установления своего влияния в регионе" - подытожил Пашинян.