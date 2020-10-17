Суббота, 17 Октября 2020 10:59

АрмИнфо. В ночь с 16 на 17 октября мишенью ВС Азербаи?джана вновь оказался Степанакерт.

"За ночь противник обстрелял несколько центральных и пригородных улиц различными видами оружия и кассетными бомбами, нанеся значительныи? урон имуществу людеи?, разрушив квартиры. Также был нанесен удар по одному объекту экономического назначения. Размер общего ущерба уточняется. В результате ночного обстрела пострадали трое гражданских лиц, их доставили в больницу", - говорится в сообщении ГСЧС Республики Арцах.

Стоит также заметить, что противник ночью нанес удары по Шуши, и ряду сел на территории Армении