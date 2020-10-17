Суббота, 17 Октября 2020 10:58

АрмИнфо.Армянская Ассамблея Америки (ААА) призывает руководство США решительно остановить кровопролитие в Карабахе и положить конец войне, развязанной Азербайджаном против армянского народа при прямой поддержке Турции и джихадистов. Об этом говорится в заявлении ААА, поступившем в АрмИнфо.

"Азербайджан потратил миллиарды, пытаясь обелить ужасающие нарушения прав человека. В ходе самой вопиющей атаки со времен операции

"Кольцо" в 1991 году, когда была проведена этническая чистка, в результате которой почти половина Нагорного Карабаха была очищена от армянского населения, при явной поддержке Турции Азербайджан участвует в попытке осуществления нового геноцида против армян-христиан", - заявили сопредседатели Ассамблеи Энтони Барсамян и Ван Крикорян. "Это фундаментальный вопрос предотвращения геноцида, и необходимо применить Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказания за него ", - подчеркнули они.

Статья I Конвенции обязывает стороны предотвращать геноцид. Статья III запрещает попытки геноцида, а статья VII ясно дает понять, что геноцид не является "политическим преступлением". Большинство

геноцидов происходит в условиях войны. Следовательно, это не оправдывает режимы Алиева и Эрдогана, тем более, что они нарушили гуманитарное прекращение огня и признались в своих намерениях решить вопрос военным путем изгнать всех армян.

"Вчера госсекретарь Помпео отметил, что Соединенные Штаты надеются, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы", - заявили Барсамян и Ван Крикорян. "Если Соединенные Штаты действительно на это надеются, то это ответственность США. Правительство должно что-то с этим делать. Администрации нужно действовать сейчас, чтобы спасти жизни. Это начинается с полного соблюдения Раздела 907 Закона о поддержке свободы и введения санкций в отношении Турции", - продолжили сопредседатели.

Без жесткого экономического и дипломатического давления Турция не отступит. В истинных намерениях Азербайджана и Турции больше не может быть никаких сомнений: написать еще одну главу об изгнании и депортации армянского народа с его исторической родины, где они сформировали первую христианскую нацию на земле.

Как сообщается в сегодняшней статье Дэвида Филлипса в The National Interest, не менее 1600 наемников были переброшены из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах. "Они связаны с ИГИЛ, Аль- Нусра, Ахрар аш-Шам и Сирийской национальной армии - структурами Султана Мурада, Сулеймана Шаха и Хамзы, которые печально известны своими зверствами и преступлениями против человечности. Армянская Ассамблея также осуждает убийство азербайджанцами армянских военнопленных, воспринимая этот факт как ужасное военное преступление. На видео запечатлен момент, когда азербайджанские войска насмехаются над двумя армянскими военнопленными и открывают огонь по ним. Этот жестокий и бесчеловечный акт является вопиющим нарушением международного права. И это не первый подобный случай военных преступлений. Буквально на прошлой неделе армянские церкви и исторические памятники подверглись обстрелу со стороны Азербайджана", - напоминают сопредседатели.

По их словам, конфликт, происходящий сегодня, является продуктом стремления президента Турции Эрдогана к доминированию в регионе. Его неоосманская политика возродила методы кровавых младотурков 1915 года. Население всего региона расплачивается за его безудержный экспансионизм. Вооруженные силы Азербайджана, находящиеся в подчинении у командования турецкой армии, атакуют мирных армян в Нагорном Карабахе, обстреливая деревни, церкви и другие невоенные объекты баллистическими ракетами и кассетными боеприпасами, запрещенными на международном уровне. Турция вовлекла в конфликт джихадистов из Сирии и Ливии. Они намеренно внедрили этих воинствующих исламистов и террористов в Кавказский регион. И Турция, и Азербайджан отвернулись от глобальных призывов к миру и подвергают цензуре СМИ, чтобы последние не сообщали всю правду на передовой. Невозможно мириться с планами Эрдогана по восстановлению исламской империи. Армяне знают истинное значение джихада. Они пережили его зверства во время геноцида 1915 года ценой 1,5 миллиона жизней. Похожий гуманитарный кризис разворачивается сегодня, и убийство армянских военнопленных значительно приблизила угрозу нового геноцида армян. Азербайджанцы и турки намеренно спланировали эту атаку, пока Америка отвлечена президентскими выборами, которые состоятся 3 ноября, а мир реагирует на глобальную пандемию. Этот вопрос должен волновать христиан во всем мире.

Армянская ассамблея Америки призывает всех граждан Соединенных Штатов и всего мира предпринять быстрые и активные шаги для спасения жизней. -