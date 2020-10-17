Суббота, 17 Октября 2020 10:10

АрмИнфо. Любое посягательство на территориальную целостность Республики Армения получит соразмерный ответ. С таким заявлением выступило армянское внешнеполитическое ведомство в связи с вражеским обстрелом территории Армении.

В МИД РАконстатировали, что вечером 16 октября гражданские населенные пункты Арцаха, в том числе столица Степанакерт, были в очередной раз подвергнуты обстрелу со стороны Азербайджана. В результате пострадали трое мирных жителей района Шош.

"В тоже время системы противовоздушной обороны РА зафиксировали полеты азербайджанских беспилотных летательных аппаратов в направлении населенных пунктов Хнацах, Арцваник и Давид Бек Сюникской области Армении, во время которых были также нанесены удары по объектам военной инфраструктуры ВС РА, повреждены также гражданские объекты .

Примечательно, что за несколько часов до этого азербайджанская сторона распространила провокационную и абсолютно ложную информацию об обстреле населенного пункта Ордубад в Нахичеванской Автономной Республике вооруженными силами Республики Армения. И в соответствии с их традиционным поведением за волной подобной дезинформации последовала агрессия против суверенной территории Республики Армения.

Последовательные попытки Азербайджана расширить географию конфликта, тем самым нанося непоправимый ущерб системе безопасности региона, достойны самого строгого осуждения. Любое посягательство на территориальную целостность Республики Армения получит соразмерный ответ", - подчеркнули в МИД Армении.