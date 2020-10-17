Суббота, 17 Октября 2020 02:05

АрмИнфо.Сегодня комитет по петициям Палаты депутатов чешского парламента подана петиция, организованную армянскими и чешскими юристами за подписями 2016 чешских граждан. Об этом сообщает газета чешской армянской диаспоры ORER.

Петиция призывает президента, премьер-министра, парламентариев и сенаторов Чешской Республики, а также министра иностранных дел осудить агрессию Азербайджана и Турции против мирного населения Нагорного Карабаха. Ходатайство было инициировано юристами юридической фирмы PLICKA & PARTNERS менеджером компании MARLENKA, которые выступили посредником перед властями Чехии в осуждении агрессии Азербайджана и Турции против мирного населения Нагорного Карабаха.

Учитывая сложившуюся ситуацию в Арцахской Республике (Нагорный Карабах), где Азербайджан и Турция при поддержке сирийско-ливийских террористических группировок напали на непризнанную Арцахскую Республику, обстреливая мирных жителей кассетными бомбами и уничтожая мирных жителей, чешские армяне и чехи инициировали петицию. Помимо письменной петиции, подписи были также собраны в рамках онлайн-петиции, подготовленной Армянской молодежной ассоциацией Чешской Республики. На сегодняшний день онлайн-петицию подписали более 3100 человек.

Петиция требует:

1. Публикация официального заявления, осуждающего военную агрессию Азербайджана против мирного армянского населения Нагорного Карабаха.

2. Публикация официального заявления, осуждающего применение Азербайджаном боевого оружия против гражданского населения Армении в Нагорном Карабахе.

3. Публикация официального заявления, осуждающего поддержку терроризма Азербайджаном и Турцией.

4. Предлагаем Президенту Чехии немедленно отозвать посла Чехии из Турции.

5. Предложение Президенту Чехии немедленно отозвать посла Чехии из Азербайджана.

6. Немедленная высылка посла Турции из Чехии;

7. Немедленная высылка посла Азербайджана из Чехии;

8. Немедленная публикация инициативы по исключению Турции из НАТО.