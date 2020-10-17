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 Суббота, 17 Октября 2020 01:54

Коммерсант: обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией

Коммерсант: обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией

АрмИнфо. Военно-дипломатические источники “Ъ” утверждают, что нынешнее серьезное обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией. Об этом говорится в  статье  в газете "Коммерсант" за авторством Елены Черненко. 

По их версии, в течение последних месяцев Анкара активно провоцировала Баку на развязывание боевых действий под обещания всесторонней политико-дипломатической, разведывательной и военно-технической поддержки. Ранее о непосредственном вмешательстве Турции в конфликт вокруг Нагорного Карабаха говорили власти США и Франции.

Картина, которую рисуют военно-дипломатические источники “Ъ”, следующая. По завершении очередных турецко-азербайджанских учений в июле—августе на территории Азербайджана якобы осталась значительная группировка ВС Турции, которая и была призвана сыграть координирующую и направляющую роль в планировании и проведении наступательной операции в Нагорном Карабахе.

Речь идет о 600 военнослужащих, включая батальонную тактическую группу из 200 человек, 50 инструкторов в Нахичевани, 90 военных советников в Баку (обеспечивали связку при ведении боевых действий в цепочке бригада—корпус—генеральный штаб); 120 человек летно-технического состава на авиабазе Габала; 20 операторов беспилотников на аэродроме Далляр, 50 инструкторов на аэродроме Евлах, 50 инструкторов в 4-м армейском корпусе (Пирекешкюль) и 20 человек на военно-морской базе и в военном училище имени Гейдара Алиева в Баку. Эта группировка якобы включала в себя 18 БМП, одну реактивную систему залпового огня, десять единиц автотехники и до 34 единиц авиационной техники (включая 6 самолетов, 8 вертолетов, до 20 беспилотников), обеспечивавших военную разведку как в районе Карабаха, так и на территории Армении.

  • В сентябре—октябре, судя по предоставленным “Ъ” данным, резко увеличилось количество полетов военно-транспортной авиации Турции в Азербайджан (преимущественно транзитом через Грузию). В частности, доставка людей и боеприпасов якобы осуществлялась 4 сентября самолетом С-130 турецких ВВС, 18 сентября самолетом CN-235, 25 сентября самолетом A400M.
  • В разгар боевых действий 28–30 сентября в Азербайджан дополнительно к ранее прибывшим военным советникам прибыли командующий сухопутными войсками Умит Дюндар и министр обороны Хулуси Акар. Источники “Ъ” утверждают, что они на месте осуществляли общее руководство ходом операции на карабахском фронте.
  • 30 сентября, 1 и 3 октября доставка медикаментов и стрелкового оружия, по их словам, осуществлялась самолетами CN-235 по маршруту Этимесгут (Анкара)—Насосная (Гаджи-Зейналабдин).
  • Доставка личного состава и боеприпасов якобы осуществлялась также 7 октября самолетом C-130 турецких ВВС (рейс TUAF737).
  • 9 октября, как говорят собеседники “Ъ”, азербайджанским военно-транспортным самолетом Ил-76TД (рейс AZAF002) по маршруту Амман—Баку транзитом через Грузию была осуществлена поставка пулеметов ДШК (200 единиц) с боекомплектом.
  • Ранее Турцией были также направлены запросы на транзитные полеты через грузинское воздушное пространство на 14, 21 и 28 октября. Источники “Ъ” говорят, что разрешения были получены.

Помимо этого собеседники “Ъ” сообщают, что турецкие представители вербуют наемников для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана из лояльных Анкаре исламистских группировок, воюющих в Сирии и Ливии. Контроль за функционированием логистических цепочек доставки наемников осуществляет якобы турецкая Национальная разведывательная организация при поддержке сил и средств Минобороны.

По словам собеседников “Ъ”, в течение первой недели октября в зону нагорнокарабахского конфликта было переброшено до 1,3 тыс. сирийских боевиков и как минимум одна группа ливийских наемников численностью 150 человек. Первые были якобы размещены преимущественно на Тертерском направлении в районах Баяндура и Гапанлы (5 и 10 км юго-восточнее Тертера соответственно), а вторые — на Джебраилском направлении в районе Карвенда (250 км западнее Баку).

Сообщается, что рекрутирование сирийских боевиков ведется на подконтрольных Анкаре территориях на севере и северо-западе Сирии сотрудниками частной военной компании SADAT при содействии полевых командиров Сирийской национальной армии (СНА). Основные вербовочные пункты якобы работают в городах Африн, Эль-Баб, Рас-эль-Айн и Тель-Абьяд. Сбор новобранцев организуется в Африне, откуда с помощью турецких транспортных компаний они переправляются в город Шанлыурфа (Турция) в 40 км от границы с Сирией. Далее наемники перебрасываются зафрахтованными SADAT чартерными рейсами в зону конфликта.

По словам источников “Ъ”, желающим отправиться на войну в Закавказье вербовщики предлагали «подъемное пособие» в размере $1,5 тыс. и ежемесячное вознаграждение в размере до $2 тыс.

Перед отправкой в Азербайджан у наемников якобы изымали документы, удостоверяющие личность, и персональные средства связи. Им говорили, что их услуги потребуются на срок от трех месяцев до полугода.

«Еще 22 сентября в Азербайджан была направлена первая группировка из состава 2-го корпуса СНА, прошедшая двухнедельную спецподготовку под началом турецких инструкторов в Сирии»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

По его словам, вплоть до момента объявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе продолжал активно формироваться очередной отряд сирийских наемников численностью до 1500 человек для отправки в Азербайджан. «Этот отряд сформирован и может быть переброшен в район Нагорного Карабаха в любой момент»,— утверждает источник. Речь идет о выходцах из группировок «Файлак аш-Шам», «Бригада Султана Мурада», «Фиркат Хамза» и «Фиркат Сулейман Шах».

Ранее британская радиостанция BBC сообщала, что Турция перебросила из Африна в Азербайджан 150 боевиков из состава группировки «Джейш аш-Шам». Еще около 2 тыс. человек из «Бригады Султана Мурада» готовились к переброске в Карабах по состоянию на начало октября. Об этом же сообщала американская газета The Wall Street Journal. В то же время журналисты Washington Post со ссылкой на родственников сирийских наемников сообщили, что более 50 из них погибли во время боев в Нагорном Карабахе.

О том, что Турция направляет в Нагорный Карабах наемников из Сирии и Ливии, неоднократно говорили и власти Армении.

Об активной роли Турции в конфликте в четверг заявил и госсекретарь США Майкл Помпео. «Теперь вмешались турки и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая тем самым риск, подливая масло в огонь того, что происходит в исторической битве в месте под названием Нагорный Карабах — небольшой территории, население которой составляет около 150 тыс. человек»,— сказал он в интервью радиостанции WSB.

Накануне о негативном влиянии Турции заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Иностранное вмешательство, в частности вмешательство Турции, подпитывает эту эскалацию, и оно недопустимо»,— сказал он. Ранее о том, что турецкие власти помогают перебрасывать в Азербайджан боевиков из Сирии, говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако, категорически отрицает, что на азербайджанской стороне воюют иностранные наемники. «Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет»,— сказал Ильхам Алиев в ходе параллельного интервью «РИА Новости» лидеров Азербайджана и Армении.

Заявления властей США и Франции в Азербайджане охарактеризовали как недопустимые для стран, которые стремятся выступать в роли посредников в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Власти Турции также неоднократно называли выдумкой информацию о том, что они помогают направлять в Нагорный Карабах наемников из Сирии и Ливии.


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