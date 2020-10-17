Суббота, 17 Октября 2020 01:31

АрмИнфо. Баку избегает реализации московских договоренностей по прекращению огня и отказывается от внедрения механизмов контроля.

Как сообщает ТАСС, Армения по инициативе России направила своих военных в Москву для встречи с представителями Минобороны Азербайджана в целях обсуждения механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, однако Баку отказался от аналогичного шага. Об этом в пятницу вечером сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

"Ереван позитивно отреагировал на инициативу РФ и отправил в Москву представителей Минобороны для встречи с азербайджанской стороной, чтобы согласовать механизм контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Но, по нашим данным, Баку не направил своих представителей на эту встречу. Это означает, что Баку, по сути, отказывается от соглашения, достигнутого в Москве, и отвечает отказом на инициативу РФ", - отметила она.

По словам Геворкян, "в Ереване предполагают, что Турция не разрешает представителям ВС Азербайджана посетить Москву".

ТАСС напомнило, что в результате состоявшихся по инициативе российской стороны в Москве консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако соглашение так и не было реализовано.