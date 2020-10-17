Суббота, 17 Октября 2020 01:28

АрмИнфо. В воздушном пространстве Республики Армения были обнаружены вражеские БПЛА. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. «Принимаются соответствующие меры»,- сообщила пресс-секретарь.

При этом МИД РА сообщил, что азербайджанские беспилотники летели в направлении населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид Бек Сюникской области Республики Армении, в ходе которых они на месте поразили инфраструктуру Вооруженных сил РА, повредив также объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

В свою очередь МО РА сообщило, что два беспилотника противника, обнаруженные в воздушном пространстве Армении, были сбиты.