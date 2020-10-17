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АрмИнфо. В воздушном пространстве Республики Армения были обнаружены вражеские БПЛА. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. «Принимаются соответствующие меры»,- сообщила пресс-секретарь.
При этом МИД РА сообщил, что азербайджанские беспилотники летели в направлении населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид Бек Сюникской области Республики Армении, в ходе которых они на месте поразили инфраструктуру Вооруженных сил РА, повредив также объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.
В свою очередь МО РА сообщило, что два беспилотника противника, обнаруженные в воздушном пространстве Армении, были сбиты.
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|Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана и президентом республики Индия
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|Арцрун Ованнисян: Ожесточенные и тяжелые бои продолжаются каждую минутун.
|Никол Пашинян: Мои ожидания от международного сообщества ясны: необходимо применить концепцию <отделение во имя спасения>
|Никос Дендиас: В этой сложной ситуации Греция и греческий народ поддерживают армянский народ
|ОДКБ планирует в 2021 году начать переговоры по включению своих миротворцев в ООН
|Арман Егоян и Шомби Шарп обсудили ситуация в зоне арцахского конфликта
|Президент Арцаха и депутат от фракции <Единая Россия> осудили действия, подрывающие стабильность в регионе
|Минобороны Армении призывает МГ ОБСЕ адресно указывать сторону конфликта, избегающую установления верификационных механизмов по контролю режима перемирия
|7-18 октября по техническим причинам отменяются рейсы скорых электропоездов Ереван-Гюмри-Ереван
|Минобороны РФ сообщило о начале учений в Каспийском море
|Президент Армении: Турция заинтересована в полном установлении контроля над Азербайджаном
|Минобороны Армении проинформировало Иран о необходимости перенести действия ВС Азербайджана на безопасное от иранской границы расстояние
|Путин обсудил с членами Совбеза России текущее положение вокруг Карабаха
|Греция подтвердила приверженность содействовать развитию сотрудничеству между Арменией и ЕС
|Ереван призвал Анкару прекратить все действия в Восточном Средиземноморье
|Мнацаканян: Юный Кавказ и Средиземноморье сегодня столкнулись с идентичными вызовами, в основе которых максималистская политика Турции
|МО Армении: В направлении Нахичевана не было выпущено ни одной ракеты
|Ара Айвазян назначен заместителем министра ИД Армении
|Глава МИД Армении: Азербайджан попирает все возможные нормы цивилизованного мира
|Глава МИД Греции: Турция является общим знаменателем дестабилизации и агрессии в регионе
|Глава МИД Греции: Международное сообщество должно четко разделять тех, кто "подливает масло в огонь" и кто проявляет конструктивный подход по Карабаху
|Аналитик: Россия все еще обращена в XX век
|Наира Зограбян и Ани Самсонян призвали Шомби Шарпа предпринять шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе
|Иран внимательно следит за нагорно-карабахским конфликтом
|Премьер-министр РА: Армения готова к взаимным компромиссам, однако к ним не готов Азербайджан
|Прогноз: Вмешательство НАТО в войну в Арцахе будет расценено Россией как вызов
|Министр здравоохранения и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Глава МЧС Армении провел встречу с французскими гуманитарными организациями
|Армянские врачи прооперировали азербайджанского военнопленного
|Визит главы МИД Греции в Армению стартовал с посещения "Цицернакаберда"
|Член Сената Франции: История человечества сейчас пишется в Нагорном Карабахе
|Во всем мире армянская диаспора требует признания Арцаха
|Глава МИД Армении в беседе с Генсеком ООН подчеркнул недопустимость провокаций Азербайджана против суверенной территории РА
|Каро Пайлан: Несмотря на угрозы, я буду бороться за демократию в Турции
|Мнацаканян Засю: Армения постоянно оценивает военную ситуацию в зоне карабахского конфликта, учитывая возможности инициирования уставных процессов ОДКБ
|В Армении за день выявлено 1465 новых случаев коронавируса
|Городской совет Милана единогласно признал независимость Арцаха
|Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
|МЧС: Противник подвергает интенсивному артобстрелу населенные пункты Арцаха
|Грузия считает "информационной манипуляцией" сообщения о военных перевозках в направлении Азербайджана и Армении
|В Степанакерте отреагировали на заявление Майка Помпео
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