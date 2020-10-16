|ВС Азербайджана вновь обстреливают Степанакерт
|Артак Зейналян: ЕСПЧ потребовал от руководства Азербайджана обеспечить право на жизнь двух армянских военнопленных
|Арцрун Ованнисян: На северном направлении нам удалось отбросить противника на исходные позиции
|Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана и президентом республики Индия
|Украина и Турция подписали новое военное соглашение
|В Арцахе вводится обязательное требование наличия документа на улице или в общественных местах
|Никол Пашинян: Мы должны отстаивать свои права, свою Родину, свое государство
|Посол России в Армении встретился с армянскими женщинами, выступающими за прекращение войны в Нагорном Карабахе
|Давид Бабаян: Реакция международного сообщества на агрессию проив Арцаха будет очень жесткой
|Шейх Имран Хосейн призвал исламский мир поддержать Армению в войне с лживым правительством Азербайджана
|Спикер парламента Арцаха принял депутата Госдумы от фракции <Единая Россия> Виталия Милонова
|Компания "Beeline Armenia" направила во Всеармянский фонд "Айастан" 100 млн драмов
|Главы кабминов Армении и Канады обсудили ситуацию в Арцахе
|В Карабахе убиты как минимум 52 сирийских террориста
|Никол Пашинян: Принцип <отделение ради спасения>, дает право народам отделиться от любого государства, когда существует риск геноцида
|В Карабахе погиб старший прокурор генеральной прокуратуры Арцаха
|Арцрун Ованнисян: Ожесточенные и тяжелые бои продолжаются каждую минутун.
|Никол Пашинян: Мои ожидания от международного сообщества ясны: необходимо применить концепцию <отделение во имя спасения>
|Никос Дендиас: В этой сложной ситуации Греция и греческий народ поддерживают армянский народ
|ОДКБ планирует в 2021 году начать переговоры по включению своих миротворцев в ООН
|Арман Егоян и Шомби Шарп обсудили ситуация в зоне арцахского конфликта
|Президент Арцаха и депутат от фракции <Единая Россия> осудили действия, подрывающие стабильность в регионе
|Минобороны Армении призывает МГ ОБСЕ адресно указывать сторону конфликта, избегающую установления верификационных механизмов по контролю режима перемирия
|7-18 октября по техническим причинам отменяются рейсы скорых электропоездов Ереван-Гюмри-Ереван
|Минобороны РФ сообщило о начале учений в Каспийском море
|Президент Армении: Турция заинтересована в полном установлении контроля над Азербайджаном
|Минобороны Армении проинформировало Иран о необходимости перенести действия ВС Азербайджана на безопасное от иранской границы расстояние
|Путин обсудил с членами Совбеза России текущее положение вокруг Карабаха
|Греция подтвердила приверженность содействовать развитию сотрудничеству между Арменией и ЕС
|Ереван призвал Анкару прекратить все действия в Восточном Средиземноморье
|Мнацаканян: Юный Кавказ и Средиземноморье сегодня столкнулись с идентичными вызовами, в основе которых максималистская политика Турции
|МО Армении: В направлении Нахичевана не было выпущено ни одной ракеты
|Ара Айвазян назначен заместителем министра ИД Армении
|Глава МИД Армении: Азербайджан попирает все возможные нормы цивилизованного мира
|Глава МИД Греции: Турция является общим знаменателем дестабилизации и агрессии в регионе
|Глава МИД Греции: Международное сообщество должно четко разделять тех, кто "подливает масло в огонь" и кто проявляет конструктивный подход по Карабаху
|Аналитик: Россия все еще обращена в XX век
|Наира Зограбян и Ани Самсонян призвали Шомби Шарпа предпринять шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе
|Иран внимательно следит за нагорно-карабахским конфликтом
|Премьер-министр РА: Армения готова к взаимным компромиссам, однако к ним не готов Азербайджан
|Прогноз: Вмешательство НАТО в войну в Арцахе будет расценено Россией как вызов
|Министр здравоохранения и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Глава МЧС Армении провел встречу с французскими гуманитарными организациями
|Армянские врачи прооперировали азербайджанского военнопленного
|Визит главы МИД Греции в Армению стартовал с посещения "Цицернакаберда"
|Член Сената Франции: История человечества сейчас пишется в Нагорном Карабахе
|Во всем мире армянская диаспора требует признания Арцаха
|Глава МИД Армении в беседе с Генсеком ООН подчеркнул недопустимость провокаций Азербайджана против суверенной территории РА
|Каро Пайлан: Несмотря на угрозы, я буду бороться за демократию в Турции
|Мнацаканян Засю: Армения постоянно оценивает военную ситуацию в зоне карабахского конфликта, учитывая возможности инициирования уставных процессов ОДКБ
|В Армении за день выявлено 1465 новых случаев коронавируса
|Городской совет Милана единогласно признал независимость Арцаха
|Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
|МЧС: Противник подвергает интенсивному артобстрелу населенные пункты Арцаха
|Грузия считает "информационной манипуляцией" сообщения о военных перевозках в направлении Азербайджана и Армении
|В Степанакерте отреагировали на заявление Майка Помпео
|МИД предупреждает: Тегеран не останется равнодушным в случае повторного нанесения ракетных ударов по своей территории
|Главы МИД Армении и Аргентины обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Минобороны Армении: Упорные бои на северном фланге фронта продолжаются
|По данным армянской стороны потери противника за дни войны в живой силе достигают почти 6 тысяч
|Читать больше
АрмИнфо.Бывший министр юстиции Артак Зейналян сообщил, что сегодня в Европейский суд по правам человека были предоставлены доказательства нарушений гуманитарного права со стороны Азербайджана.
Зейналян подчеркнул, что ЕСПЧ удовлетворил требования армянской стороны, потребовав от Азербайджана обеспечить право на жизнь военнопленных Арега Саркисяна и Нарека Амирджананяна.
«Как я уже сообщал, в среду мы направили в ЕСПЧ заявление от именно двух военнопленных, потребовав применить срочные меры, в свою очередь суд потребовал от руководства Азербайджана информацию. Крайним сроком было 22 октября. Однако, в связи с выявленными эпизодами грубейшего нарушения гуманитарного права со стороны Азербайджана мы вновь направили заявление в ЕСПЧ.
В данном заявлении мы представили все доказательства военных преступлений Азербайджана, которые они осуществляли в отношении пленных. Суд удовлетворил наши требования. ЕСПЧ потребовал от Азербайджана до 22 октября представить ЕСПЧ сведения о состоянии здоровья Саркисяна и Амирджаняна», - заключил Зейналян.
|ВС Азербайджана вновь обстреливают Степанакерт
|Артак Зейналян: ЕСПЧ потребовал от руководства Азербайджана обеспечить право на жизнь двух армянских военнопленных
|Арцрун Ованнисян: На северном направлении нам удалось отбросить противника на исходные позиции
|Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана и президентом республики Индия
|Украина и Турция подписали новое военное соглашение
|В Арцахе вводится обязательное требование наличия документа на улице или в общественных местах
|Никол Пашинян: Мы должны отстаивать свои права, свою Родину, свое государство
|Посол России в Армении встретился с армянскими женщинами, выступающими за прекращение войны в Нагорном Карабахе
|Давид Бабаян: Реакция международного сообщества на агрессию проив Арцаха будет очень жесткой
|Шейх Имран Хосейн призвал исламский мир поддержать Армению в войне с лживым правительством Азербайджана
|Спикер парламента Арцаха принял депутата Госдумы от фракции <Единая Россия> Виталия Милонова
|Компания "Beeline Armenia" направила во Всеармянский фонд "Айастан" 100 млн драмов
|Главы кабминов Армении и Канады обсудили ситуацию в Арцахе
|В Карабахе убиты как минимум 52 сирийских террориста
|Никол Пашинян: Принцип <отделение ради спасения>, дает право народам отделиться от любого государства, когда существует риск геноцида
|В Карабахе погиб старший прокурор генеральной прокуратуры Арцаха
|Арцрун Ованнисян: Ожесточенные и тяжелые бои продолжаются каждую минутун.
|Никол Пашинян: Мои ожидания от международного сообщества ясны: необходимо применить концепцию <отделение во имя спасения>
|Никос Дендиас: В этой сложной ситуации Греция и греческий народ поддерживают армянский народ
|ОДКБ планирует в 2021 году начать переговоры по включению своих миротворцев в ООН
|Арман Егоян и Шомби Шарп обсудили ситуация в зоне арцахского конфликта
|Президент Арцаха и депутат от фракции <Единая Россия> осудили действия, подрывающие стабильность в регионе
|Минобороны Армении призывает МГ ОБСЕ адресно указывать сторону конфликта, избегающую установления верификационных механизмов по контролю режима перемирия
|7-18 октября по техническим причинам отменяются рейсы скорых электропоездов Ереван-Гюмри-Ереван
|Минобороны РФ сообщило о начале учений в Каспийском море
|Президент Армении: Турция заинтересована в полном установлении контроля над Азербайджаном
|Минобороны Армении проинформировало Иран о необходимости перенести действия ВС Азербайджана на безопасное от иранской границы расстояние
|Путин обсудил с членами Совбеза России текущее положение вокруг Карабаха
|Греция подтвердила приверженность содействовать развитию сотрудничеству между Арменией и ЕС
|Ереван призвал Анкару прекратить все действия в Восточном Средиземноморье
|Мнацаканян: Юный Кавказ и Средиземноморье сегодня столкнулись с идентичными вызовами, в основе которых максималистская политика Турции
|МО Армении: В направлении Нахичевана не было выпущено ни одной ракеты
|Ара Айвазян назначен заместителем министра ИД Армении
|Глава МИД Армении: Азербайджан попирает все возможные нормы цивилизованного мира
|Глава МИД Греции: Турция является общим знаменателем дестабилизации и агрессии в регионе
|Глава МИД Греции: Международное сообщество должно четко разделять тех, кто "подливает масло в огонь" и кто проявляет конструктивный подход по Карабаху
|Аналитик: Россия все еще обращена в XX век
|Наира Зограбян и Ани Самсонян призвали Шомби Шарпа предпринять шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе
|Иран внимательно следит за нагорно-карабахским конфликтом
|Премьер-министр РА: Армения готова к взаимным компромиссам, однако к ним не готов Азербайджан
|Прогноз: Вмешательство НАТО в войну в Арцахе будет расценено Россией как вызов
|Министр здравоохранения и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Глава МЧС Армении провел встречу с французскими гуманитарными организациями
|Армянские врачи прооперировали азербайджанского военнопленного
|Визит главы МИД Греции в Армению стартовал с посещения "Цицернакаберда"
|Член Сената Франции: История человечества сейчас пишется в Нагорном Карабахе
|Во всем мире армянская диаспора требует признания Арцаха
|Глава МИД Армении в беседе с Генсеком ООН подчеркнул недопустимость провокаций Азербайджана против суверенной территории РА
|Каро Пайлан: Несмотря на угрозы, я буду бороться за демократию в Турции
|Мнацаканян Засю: Армения постоянно оценивает военную ситуацию в зоне карабахского конфликта, учитывая возможности инициирования уставных процессов ОДКБ
|В Армении за день выявлено 1465 новых случаев коронавируса
|Городской совет Милана единогласно признал независимость Арцаха
|Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
|МЧС: Противник подвергает интенсивному артобстрелу населенные пункты Арцаха
|Грузия считает "информационной манипуляцией" сообщения о военных перевозках в направлении Азербайджана и Армении
|В Степанакерте отреагировали на заявление Майка Помпео
|МИД предупреждает: Тегеран не останется равнодушным в случае повторного нанесения ракетных ударов по своей территории
|Главы МИД Армении и Аргентины обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Минобороны Армении: Упорные бои на северном фланге фронта продолжаются
|По данным армянской стороны потери противника за дни войны в живой силе достигают почти 6 тысяч
|Читать больше
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|Прогноз: Ожидать прекращения огня в Арцахе до формирования нового геополитического баланса не приходится
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности