Пятница, 16 Октября 2020 22:44

АрмИнфо.Бывший министр юстиции Артак Зейналян сообщил, что сегодня в Европейский суд по правам человека были предоставлены доказательства нарушений гуманитарного права со стороны Азербайджана.

Зейналян подчеркнул, что ЕСПЧ удовлетворил требования армянской стороны, потребовав от Азербайджана обеспечить право на жизнь военнопленных Арега Саркисяна и Нарека Амирджананяна.

«Как я уже сообщал, в среду мы направили в ЕСПЧ заявление от именно двух военнопленных, потребовав применить срочные меры, в свою очередь суд потребовал от руководства Азербайджана информацию. Крайним сроком было 22 октября. Однако, в связи с выявленными эпизодами грубейшего нарушения гуманитарного права со стороны Азербайджана мы вновь направили заявление в ЕСПЧ.

В данном заявлении мы представили все доказательства военных преступлений Азербайджана, которые они осуществляли в отношении пленных. Суд удовлетворил наши требования. ЕСПЧ потребовал от Азербайджана до 22 октября представить ЕСПЧ сведения о состоянии здоровья Саркисяна и Амирджаняна», - заключил Зейналян.