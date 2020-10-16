Пятница, 16 Октября 2020 22:42

АрмИнфо. Сегодня продолжались весьма упорные бои, как на северном, так и на южном направлении линии фронта в Арцахе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

Он подчеркнул, что на северном направлении АО Арцаха удалось отбросить противника назад. «С утра, на данных направлениях начался артиллеристский обстрел, после чего в ход пошли также другие виды вооружения, в том числе беспилотники. Затем ВС Азербайджана начали наступление. Однако, на северном направлении нам удалось отбросить противника на исходные позиции. Ни одой высоты, ни одной позиции не было утеряно»,- подчеркнул Ованнисян.

Представитель МО Армении заметил, что на южном направлении продолжают идти тяжелые бои. «На некоторых направлениях была осуществлена перегруппировка наших войск. В течение дня удалось ликвидировать некоторые беспилотники»,- подчеркнул Ованнисян.

Также представитель МО Армении подтвердил, что у армянской стороны есть пленные. «Мы люди, а не гиены, поэтому к азербайджанским пленным мы проявляем гуманистический подход»,- заключил Ованнисян.