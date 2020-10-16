Пятница, 16 Октября 2020 22:31

АрмИнфо.15 октября 2020 года состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Индия Рамом Натхом Ковиндом.

Выразив Президенту Индии искреннюю признательность за оказываемое внимание развитию плодотворного туркмено-индийского диалога, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что наши страны активно сотрудничают не только в двустороннем формате, но и по линии международных структур. Об этом свидетельствует взаимная поддержка конструктивных предложений, выдвигаемых в рамках авторитетных организаций регионального и глобального масштаба.

Как отметил Президент нашей страны, Туркменистан признателен Индии за неизменную поддержку его нейтрального статуса и международных инициатив, направленных на обеспечение всеобщего мира, безопасности и наращивание эффективного партнёрства во имя устойчивого развития.

В продолжение беседы подчёркивалось, что высокий уровень туркмено-индийских отношений находит своё воплощение в последовательном укреплении торгово-экономических связей. В этом контексте приоритетным вектором сотрудничества был назван энергетический сектор, где наглядным примером является взаимодействие по претворению в жизнь масштабного проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Отмечалось, что успешная реализация этого значимого проекта, безусловно, придаст мощный импульс экономическому развитию стран-участниц, созданию новых рабочих мест, строительству объектов социальной и производственной инфраструктуры, привлечёт крупные внешние инвестиции.

В ходе телефонного разговора собеседники также констатировали наличие солидного потенциала для диверсификации экономического сотрудничества, в том числе с учётом взятого нашей страной курса на индустриализацию.

Со своей стороны, Туркменистан, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, готов оказать индийским компаниям необходимую поддержку при реализации инвестиционных проектов и приглашает их рассмотреть возможность создания совместных высокотехнологичных производств в таких областях, как сельское хозяйство, химическая, фармацевтическая, лёгкая промышленность, выпуск строительных материалов на основе местного сырья.

Подчеркнув, что Туркменистан и Индия имеют древние традиции и богатое историческое наследие, собеседники высказались за дальнейшее укрепление плодотворного взаимодействия в гуманитарной сфере, в том числе посредством проведения различных культурных акций – таких, как перекрёстные Дни культуры, выставки, фестивали, творческие обмены.

Большое значение также придаётся стимулированию научно-образовательных контактов. Наряду с этим, отмечалась важность налаживания взаимодействия и обмена опытом на межпарламентском уровне.

В рамках беседы Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Рам Натх Ковинд также затронули тему пандемии коронавируса.

Собеседники также отметили, что особая роль в развитии туркмено-индийских отношений, наращивании двусторонних связей с расчётом на долгосрочную перспективу отводится визитам и переговорам на высшем уровне.

Подчеркнув, что Туркменистан видит в Индии искреннего друга и надёжного партнёра, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил индийского коллегу Рама Натха Ковинда посетить нашу страну с официальным визитом в удобное для него время.

В завершение телефонного разговора стороны обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и народов обеих стран.