Пятница, 16 Октября 2020 21:53

АрмИнфо.Рамочное военное соглашение между Киевом и Анкарой подписано в пятницу в рамках визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

"По результатам встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана подписан ряд документов, в частности, рамочное военное соглашение между правительствами", - сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

От Украины соглашение подписал министр обороны Андрей Таран, от Турции - министр национальной обороны Хулуси Акар. Текст соглашения пока не обнародован. Ранее Минобороны Украины сообщало, что документ создает правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению.

Кроме того, Таран и председатель Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов. Подписан также протокол по итогам 12-го заседания межправительственной турецко-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее в пятницу Зеленский заявил, что Киев рассчитывает сотрудничать с Анкарой в двигателестроении, развитии систем ПВО, совместном производстве кораблей и беспилотников