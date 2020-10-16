Пятница, 16 Октября 2020 21:49

АрмИнфо.МЧС Арцаха сообщает, что в период военного положения у граждан, находящихся на улицах или в общественных местах должен быть с собой документ, удостоверяющий личность паспорт или военный билет.

В заявлении МЧС Арацаха, отмечается: «В связи с установлением военного положения, будут действовать некоторые ограничения, за соблюдением всех ограничений будет следить комендатура. Документ, удостоверяющий личность, следует предоставить патрулям, которые будут осуществлять круглосуточное дежурство в республике.

Выезд из Арцаха, в случае с гражданами, которые подлежат мобилизационному призыву, возможен только в случае особого пропуска выданного комендантом. Комендант уполномочен также при необходимости устанавливать особый режим и условия нахождения и передвижения, въезда или выезда граждан и транспортных средств. Комендантом является глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Карен Саркисян».