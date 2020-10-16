Пятница, 16 Октября 2020 21:48

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в панихиде солдата Марата Манукяна. Об этом Пашинян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Пашинян, в частности, отметил: «Сегодня я принял участие в панехиде погибшего солдата Марата Манукяна. Я выразил свои соболезнования, затем выслушал его родителей, имел отдельный разговор с его отцом, и из этого разговора я понял, что понимаю стремления и желания нашего народа относительно того, что мы должны делать вместе в этой ситуации на национальном уровне.

Мы должны отстаивать свои права, свою Родину, свое государство. Другого варианта нет. Давайте укрепим волю к победе».