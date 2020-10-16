Пятница, 16 Октября 2020 21:03

АрмИнфо. В связи с прошедшим сегодня у российского диппредставительства в Ереване митинга армянских женщин, выступающих за немедленное прекращение войны в Нагорном Карабахе, в Посольство поступил ряд запросов от СМИ с просьбой прокомментировать данную акцию.

В распространенном заявлении посольства говорится: <Действительно, это мероприятие сегодня состоялось. С представителями собравшихся встретился посол России, который выразил глубокие соболезнования всем матерям, потерявшим своих сыновей. Глава дипмиссии подчеркнул, что в России трагедию армянского и азербайджанского народов воспринимают как свою собственную. Именно поэтому наша страна предпринимает поистине титанические усилия, для того чтобы боевые действия завершились и был возобновлен переговорный процесс.

Как известно, в своем недавнем обращении к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил России особую благодарность за предпринимаемые шаги. Они направлены, в том числе, на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта, которая поставила бы под угрозу мир не только в регионе Южного Кавказа, но и далеко за его пределами.

В этой связи хотели бы обратить внимание на одно парадоксальное обстоятельство. Требование немедленно остановить конфликт, прозвучавшее от собравшихся, причем в ультимативной форме, адресовано почему-то именно той стране, которая и предпринимает реальные, практические шаги с этой целью>.