Пятница, 16 Октября 2020 20:59

АрмИнфо. Реакция международного сообщества на агрессию Турции , Азербайджана и международных террористов против Арцаха будет очень жесткой. Так считает глава Консервативной партии Карабаха, советник по внешней политике президент Арцаха Давид Бабаян.

На своей странчике в Фейсбук Бабаян отметил, что сверхдержавы уже начали вмешиваться в ситуацию. <Мы видим активные действия России, особенно на фоне того, что террористические группировки уже проникли в Россию и пытаются осуществить там теракты. Была даже предпринята попытка взорвать монумент <Родина-мать зовёт!> в Волгограде. Это наглый вызов России, ее победе, русскому духу, российской государственности. Если имеются такие намерения и об этом делаются публичные заявления, то надо понимать, к чему может быть готова и какие шаги предпримет братская нам страна>, - написал Бабаян.

Как отметил Бабаян, в заявлении госсекретаря США Помпео просматриваются как положительные, так и тревожные элементы: <Положительным моментом является то, что Штаты фактически отказываются поддержать Турцию, они не против наших геополитических шагов, углубления отношений с братскими странами, потому что момент очень ответственный, они хотят, чтобы мы победили. Но, что плохо - это обратная сторона - то, что Вашингтон должен обезглавить Турцию, но не делает этого. Только время покажет нам, почему они этого не делают, неспособны ли они, слабеют, или по какой-то другой причине>.

Он также подчеркнул, что мы являемся свидетелями того, что Турция постепенно превращается в государство изгой. <Имеется в виду, что многие страны отворачиваются от нее, хотя, к сожалению, есть несколько влиятельных стран, которые поддерживают Турцию в области информации, освещая все в турецко-азербайджанских интересах. Но в целом ситуация такова, что мы должны сопротивляться, потому что у нас нет другого выхода>, - заключил Давид Бабаян.