Пятница, 16 Октября 2020 19:55

АрмИнфо. <Сегодня сложное время для всего армянского народа, но сплочённость и взаимовыручка - те его черты, которые замечаешь сразу>. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал генеральный директор "ВЕОН Армения" Андрей Пятахин.

"В своей жизни я много раз видел, каких чудес можно достичь с помощью скоординированной командной работы и, к несчастью, сегодня настал тот час, когда такие действия нужны как никогда!

Я очень сильно верю, что вместе мы сможем помочь народу Арцаха, тем кто остался без крова, нуждается в медикаментах или другой помощи", - подчеркнул Пятахин, сообщив, что компания "Beeline Armenia" направила во Всеармянский фонд <Айастан> 100.000.000 драмов.