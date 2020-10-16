Пятница, 16 Октября 2020 19:52

АрмИнфо. Сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении с главой кабмина Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, Никол Пашинян подробно рассказал о продолжающихся боевых действиях в Арцахе и общей ситуации в регионе. Премьер обратил внимание на деструктивное участие Турции в боевых действиях и ее неприемлемые стремления утвердиться на Южном Кавказе.

Пашинян поблагодарил Канаду за приостановку экспорта товаров военного назначения в Турцию. Была подчеркнута фундаментальная важность осуществления права наций на самоопределение в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр Канады выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликта.