Пятница, 16 Октября 2020 19:50

АрмИнфо.В Казахстане разрабатывают Национальный проект по развитию конкуренции. Об этом в прямом эфире Kun.kz рассказал председатель Агентства РК по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Наше агентство называется Агентство РК по защите и развитию конкуренции. Понятно, что, когда говорим о защите конкуренции, нас все называют антимонопольным агентством. У нас есть мощнейший инструмент регулирования. Фактически в этом плане мы являемся карательным органом. Если субъекты рынка, занимающие доминирующее или монопольное положение, нарушают законодательство, естественно, последствия такого нарушения в случае выявления являются достаточно ощутимыми. Для некоторых – фатальными. Вторая функция – развитие конкуренции. Она на сегодняшний день активно не использовалась в стране. Поэтому мы предложили большой блок инициатив, связанных с развитием конкуренции», - рассказал Серик Жумангарин.



По его словам, разрабатывается Национальный проект по развитию конкуренции.



«Хочу сказать, что в ближайшее время будет разработан и внедрен Национальный проект по развитию конкуренции. Именно, как проектное управление. У нас активно обучаются, я сам со следующей недели буду обучаться в Академии госуправления. Будем активно взаимодействовать с Национальным проектным офисом. У нас будет проект, который по вертикали и горизонтали прошьет все отраслевые госорганы, местные исполнительные органы, квазигосударственный сектор, и даже крупный частный монопольный и квазимонопольный сектор», - заверил он.



Он отметил, если на каком-то рынке начнет существенно расти цена, это является индикатором того, что что-то происходит.



«Надо понимать: действуют рыночные механизмы или нерыночные? Работа начинается с анализа. Анализ – основной инструмент антимонопольщика. Если на рынке выявляются субъекты рынка, доминирующие положение, то к ним будет пристальное внимание. Любой субъект рынка должен понимать, в какой среде он функционирует», - пояснил Серик Жумангарин.