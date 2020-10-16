Пятница, 16 Октября 2020 19:46

АрмИнфо. Принцип <отделение ради спасения>, который является современным проявлением принципа самоопределения народов, дает право определенным группам, народам отделиться от любого государства, когда существует риск дискриминации, широко распространенных нарушений прав человека или геноцида, и исключает присоединение к государству, если Союз приведет к тем же последствиям, что и выше. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер, отметил: <В частности, это должно быть основой нашей концепции урегулирования карабахского конфликта, а участие наемных террористов в нынешней войне иа террористическое поведение Турции и Азербайджана, предоставляет реальную возможность для достижения такого международного взаимопонимания. Мы должны сосредоточить потенциал всего армянства на решении этой задачи>.