Пятница, 16 Октября 2020 18:30

АрмИнфо. Ситуация в Нагорном Карабахе более, чем серьезная, которая, по сути, вышла за пределы карабахского конфликта и идет уже по гораздо более широкой логике. Об этом в интервью Национальному радио и телевидению Швейцарии (RTS) заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Ту политику, которую ведет Турция на Южном Кавказе, как отметил премьер Армении, нужно рассматривать в контексте той политики, которую последняя ведет в Средиземноморье, Ливии, Сирии, Ираке и во взаимоотношениях с Грецией и Кипром. <Считаю очень важным, чтобы международное сообщество до перехода к содержанию урегулирования вопроса четко зафиксировало турецко-азербайджанско-террористическое нападение на Нагорный Карабах>, - сказал он.

Касаемо ожиданий, связанных со Швейцарией премьер-министр Армении отметил, что недавно в Женеве была принята резолюция, в которой говорилось что для Нагорного Карабаха может быть применима концепция

- <отделение ради спасения>. <Ожидаю от Швейцарии, чтобы они в первую очередь четко констатировали, что Турция наняла в Сирии наемников и террористов, перебросила их в зону нагорно-карабахского конфликта, а также перевела собственные войска в Азербайджан, в результате чего были начаты военные действия против Нагорного Карабаха>, - сказал Пашинян.

В результате этих военных действий, по словам главы армянского правительства, народ Нагорного Карабаха, армянство находится под угрозой существования, то есть на пороге гуманитарного кризиса. Это ситуация, когда международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабахаво имя спасения, поскольку в противном случае армяне Нагорного Карабаха подвергнутся геноциду. Здесь нет каких-либо преувеличений. Мои ожидания от международного сообщества предельно ясны: необходимо применить концепцию <отделение во имя спасения>, - подчеркнул Пашинян.