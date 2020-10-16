Пятница, 16 Октября 2020 18:24

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября принял министра иностранных дел Греческой Республики Никоса Дендиаса и возглавляемую им делегацию.

Как передает пресс-служба правительства РА, премьер- министр приветствовал визит министра иностранных дел Греции, который является сильной поддержкой Армении, армянского народа в это трудное время. <Наши народы объединяют теплые исторические отношения и общие ценности. Армения придает большое значение постоянному укреплению и развитию отношений с Грецией, важность которых еще более подчеркивается в нынешней сложной региональной и геополитической ситуации. Я хочу поблагодарить Грецию, греческий народ за поддержку армянского народа>, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр указал на развязанную Азербайджаном войну против Нагорного Карабаха с 27 сентября, обратив внимание на открытое

вмешательство Турции, и ее шагах по дестабилизации ситуации в регионе.

Глава МИД Греции передал Николу Пашиняну теплые приветствия и слова поддержки премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Никос Дендиас сказал, что два народа, страны связаны многовековой крепкой дружбой, и в этой сложной ситуации Греция и греческий народ поддерживают армянский народ. Он отметил, что Греция поддерживает немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, поскольку насилие не является способом решения проблемы. Никос Дендиас подчеркнул, что Греция осуждает иностранное вмешательство, спровоцировавшее военные действия, поддерживает призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ к сохранению режима прекращения огня и возобновлению переговорного процесса.

Премьер-министр и министр иностранных дел Греции сослались на дестабилизирующую экспансионистскую политику Турции, которая проявляется в различных регионах. Никол Пашинян и Никос Дендиас подчеркнули недопустимость такой политики, обменявшись мнениями о совместных действиях по противодействию ей.

Премьер-министр попросил передать свои теплые пожелания премьер-министру Греции.

Никос Дендиас от имени премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса передал приглашение премьер- министру Николу Пашиняну посетить Грецию.