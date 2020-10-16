Пятница, 16 Октября 2020 17:28

АрмИнфо. ОДКБ планирует в этом году завершить необходимую правовую работу по включению своей миротворческой миссии в Организацию Объединенных Наций и в 2021 году начать переговоры по включению своих миротворцев в ООН. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. "Большая работа проведена подразделениями секретариата Организации Объединенных Наций, мы получили там поддержку. Сейчас ведется работа по корректировке нашего законодательства под стандарты международной организации. Думаю, в этом году завершим правовую работу и в следующем приступим к конкретным переговорам по включению миротворческой миссии в ООН", - отметил Станислав Зась, передает БелТА.

При этом он напомнил, что главная цель ОДКБ - укрепление и поддержание международного мира и региональной безопасности не военными средствами, а политическими. Для этого есть хорошо подготовленные подразделения, способные решать миротворческие задачи.

"У нас отработана вся необходимая правовая база для проведения миротворческих операций и сформированы соответствующие силы и средства. В ОДКБ общая численность миротворцев составляет 3,6 тыс. человек из всех стран-участниц. Они хорошо подготовлены, большая часть военнослужащих этих подразделений имеют опыт участия в миротворческих операциях", - добавил генсек организации.

Отметим также, что сегодня в Витебском районе Белоруссии завершилось командно- штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Учения начались в минувший понедельник на полигоне Лосвидо в Белоруссии. Общая численность их участников составляет более 900 человек. В них задействуют контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям. Маневры "Нерушимое братство" проводятся ежегодно, начиная с 2012 года на территории одной из стран участниц ОДКБ.