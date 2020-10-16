Пятница, 16 Октября 2020 16:38

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян 16 октября принял депутата Государственной думы Федерального Собрания России от фракции <Единая Россия> Виталия Милонова. Об этом Арутюнян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Президент Арцаха отметил, что стороны обсудили ситуацию в регионе в связи с азербайджано-турецко-террористической агрессией. Обе стороны подчеркнули недопустимость действий, подрывающих стабильность в регионе, включая участие иностранных и террористических сил. В частном разговоре я поблагодарил Милонова за интерес и визит, подчеркнув важную роль, которую играет Российская Федерация в установлении <прочного> мира в урегулировании конфликта.