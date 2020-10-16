Пятница, 16 Октября 2020 16:34

АрмИнфо. Министерство обороны Армении вновь подтверждает, что подразделения ВС Армении и Армии обороны Арцаха готовы соблюдать условия подписанного 10-го октября в Москве гуманитарного прекращения огня, а также применить согласованное регулирование наблюдения за режимом прекращения огня. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

" В этом контексте призываем международное сообщество, в частности, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в своих заявлениях и призывах адресно указывать на ту сторону конфликта, которая различными средствами избегает установления верификационных механизмов, необходимых для прекращения огня и соблюдения этого режима", -подчеркнула Степанян.