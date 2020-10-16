Пятница, 16 Октября 2020 16:30

АрмИнфо. Южно-Кавказская железная дорога сообщает об отмене по техническим причинам 17-18 октября скорых пассажирских электропоездов Ереван- Гюмри-Ереван отправлением в 09:15 из Еревана и в 17:55 из Гюмри.

Расписание движения остальных электропоездов указанного направления 17-18 октября остается неизменным.

Южно-Кавказская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за неудобства.

ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Желе знодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮК ЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионног о управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.