Пятница, 16 Октября 2020 15:52

АрмИнфо. Греция, опираясь на отличные дружественные отношения и исходя из двустороннего соглашения, продолжит оказывать всяческое содействие развитию сотрудничеству между Арменией и ЕС. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, находящийся с рабочим визитом в Ереване.

При этом указав на символичность своего визита Армению, Дендиас отметил, что до приезда в МИД имел честь воздать дань уважения памяти жертв Геноцида, и очень взволнован. "Наши народы разделяют общую глубокую боль от этих преступлений. Нельзя преступления предавать забвению, чтобы они больше никогда не повторялись", - заявил греческий министр.

В свою очередь Мнацаканян отметил, что провел конструктивную и насыщенную встречу с греческим коллегой.

По его словам, в ходе встреч в расширенном формате и тет-а-тет обсуждалось как двустороннее сотрудничество в военной, экономической, культурной, туристической сферах, так и сотрудничество в многосторонних форматах и международных площадках. Мнацаканян указал на важность того, что по многим вопросам международной повестки у Армении и Греции созвучные подходы.

Стороны констатировали, что связи двух стран и народов базируются на вековых отношениях, при этом указали на динамичное развитие политического диалога. Собеседники заявили о приверженности развивать взаимодействии в рамках трехстороннего формата Армения-Греция-Кипр.

Греческий министр пригласил армянского коллегу в ближайшее время посетить Афины.