Пятница, 16 Октября 2020 15:47

АрмИнфо. Армения подтверждает свою безоговорочную поддержку и солидарность Греции и Кипру по вопросу Восточного Средиземноморья. Об этом 16 октября в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Вновь призываем Турцию уважать международное право, и прекратить все незаконные действия в исключительной экономической зоне Греции и Кипра", - сказал Мнацаканян.

В свою очередь Дендиас отметил, что Турция игнорирует призывы Евросоюза уважать международную легитимность. "И правительством и народом Греции высоко ценится нетерпимость Армении к незаконным деяниям Турции в Средиземноморье", - сказал он, добавив, что этом вопрос сегодня будет обсуждаться в ЕС. Он также напомнил о готовности Греции к диалогу по этому вопросу, которая, однако в очередной раз столкнулись с турецкой провокацией. По его словам идентичная картина складывается по вопросу Кипра. Исходя из вышесказанного, Дендиас призвал верить не заявлениям, звучащим из Анкары, а практическим действиям.

В этой связи греческий министр подчеркнул, что трехсторонней взаимодействие между Арменией, Грецией и Кипром - является столпом мира, безопасности и стабильности в регионе.