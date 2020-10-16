Пятница, 16 Октября 2020 15:43

АрмИнфо. Встреча проходит в условиях, когда наши соотечественники в Арцахе оказались перед лицом экзистенциальной угрозы. Об этом 16 октября в Ереване в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

В этой связи он выразил особую благодарность своему греческому коллеге за визит в столь важный для Армении период и выражение солидарности армянскому народу.

Глава МИД подчеркнул, что Юный Кавказ и Средиземноморье сегодня столкнулись с идентичными вызовами, в основе которых максималистская политика Турции.

При этом армянский министр считает, что именно Турция является инициатором, развязанной 27 сентября военной агрессии Азербайджана против Арцаха.

"Анкара оказывает содействие Баку не только прямым военным участием, но и вовлечением наемников. Несмотря на принятое 10 октября Московское заявление о прекращении огня, Азербайджан продолжает боевые действия, нанося удары и по военным и гражданским объектам на территории Армении, вчера вновь обстрелял Степанакерт. Этим Азербайджан демонстрирует, что не только отказывается от выполнения договоренностей о прекращении огня, но и по указке Турции стремится углубить и расширить географию конфликта, проявляя агрессию в отношении суверенной территории Армении", - отметил армянский министр, указа на очевидность того, что за всем этими решениями стоит Турция.

Вместе с тем Мнацаканян подчеркнул, что несмотря на это, вся ответственность за последствия этой агрессии несет военно-политическое руководство Азербайджана.

"Широкомасштабная геноцидальная политика агрессора не разделяет военные и гражданские объекты. В результате этой агрессии уже

погибли 32 мирных жителя, еще 106 были ранены.При чем, у 86 из них ранения тяжелые. Только после 10 октября, когда были достигнуты

договоренности о перемирии, погибли 6 мирных граждан, причем 4 расстреляны диверсантами, а двое - в результате обстрела", - добавил глава МИД Армении.

По его словам, военные преступления Азербайджана задокументированы, в том числе появившиеся накануне в сети кадры убийства пленных. "В результате агрессии множество людей были вынуждены покинуть дома, нанесен огромный материальный ущерб. Над региональной стабильностью нависла угроза. Для удержания власти Алиев согласился превратить свою страну в зону влияния Турции и базу террористов. Экспорт терроризма - это часть политики Турции. Последствия этой деструктивной максималисткой политики мы видим в Сирии, Ливии, Ираке. Теперь и на Южном Кавказе", - заявил Зограб Мнацаканян.

Вместе с тем он добавил, что армянская сторона высоко ценит общую оценку международного сообщества касательно агрессии Азербайджана и Турции с привлечением иностранных наемников-террористов. "Невозможно скрывать реальность. Это агрессия в отношении народа Арцаха. Мишень агрессии - гражданское население. Азербайджан предпринял попытку силового решения. Тут самое важное - народ Арцаха сам защищает свое существование. Армения, будучи единственным гарантом безопасности Арцаха, была и будет защитой, привлекая весь свой ресурс", - заявил министр, добавив, что действия Турции и привлечение наемников позволили Баку полагать, что он может не слушать международное сообщество.

"Это опасно и будет иметь последствия. Для Армении вопрос был и будет более чем ясным. Речь идет об экзистенциальной безопасности наших соотечественников. Армянская сторона привержена выполнению Московских договоренностей и считает, что силой вопрос не решить. Приоритетом является реализация права народа Арцаха на самоопределение. Народ Арцаха боролся и добился права жить свободно и достойно на своей земле, и эта данность не может измениться", - резюмировал Мнацаканян.