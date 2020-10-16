Пятница, 16 Октября 2020 15:40

АрмИнфо. В направлении Нахичевана не было выпущено ни одной ракеты. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян.

"Мы заявляем, что в направлении Ордубадского района Нахичевани не было выпущено ни одной ракеты, это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана, цель которой - расширить географию конфликта", - написала Шушан Степанян.