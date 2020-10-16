Пятница, 16 Октября 2020 14:54

АрмИнфо. Цель Греции создать сообщество с общим взаимопониманием между странами, с общими ценностями, к примеру такими как Армения и Греция, в основу которой заложены мир, стабильность и безопасность. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, находящийся с рабочим визитом в Ереване, отвечая на вопрос о возможности вовлечения РА в антитурецкую коалицию.

"Мы не считаем это взаимопонимание - в которой, участвуют ряд стран, в том числе Кипр, Египет, ОАЭ - коалицией против кого-то. Мы считаем это коалицией миролюбивых стран, которые являются краеугольным камнем обеспечения региональной стабильности. Обращаясь к Турции, хотел бы сказать, что мы были бы рады, если бы и Анкара разделяла с нами эти ценности", - сказал Дендиас.

При этом он выразил надежду, что рано или поздно, Турция всё же разделит эти общие ценности, и станет частью этого сообщества.

Вместе с тем он выразил сожаление тем обстоятельством, что пока Турция движется по иному направлению, и является общим знаменателем дестабилизации, агрессии в регионе, и что является неопровержимым фактом.

В свою очередь Мнацаканян подтвердил, что в основу дружбы между странами на всех площадках заложены принцип мира, стабильность и безопасности.